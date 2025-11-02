Borlänge segrare borta mot Enköping

Borlänge vann med 6–2 mot Enköping

Calle Karlsson avgjorde för Borlänge

Tredje raka segern för Borlänge

Det blev bortalaget Borlänge som vann mot Enköping i hockeyettan norra. 2–6 (0–0, 1–3, 1–3) slutade matchen på söndagen.

Resultatet innebär att Enköping nu har sex förluster i rad.

Wings Arlanda nästa för Borlänge

Den första perioden slutade mållös. Borlänge tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.45 genom Hampus Malm och gick upp till 0–2 innan Enköping svarade.

I periodpausen hade Borlänge ledningen med 1–3. Enköping reducerade dock till 2–3 genom Romeo Ekfeldt tidigt i tredje perioden av perioden.

Borlänge stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 7.58. Borlänge tog därmed en klar seger.

Borlänges Henning Rothsten hade tre assists och Viktor Johansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Enköping nu ligger på 19:e plats i tabellen och Borlänge är på fjärde plats. Ett fint lyft i tabellen för Borlänge som så sent som den 24 oktober låg på tionde plats.

Onsdag 5 november 19.00 möter Enköping Norrtälje hemma i Bahcohallen medan Borlänge spelar borta mot Wings Arlanda.

Enköping–Borlänge 2–6 (0–0, 1–3, 1–3)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (28.45) Hampus Malm (Viktor Johansson, Melker Bertals), 0–2 (34.02) Joel Myrberg Andersson (Viktor Johansson, Henning Rothsten), 1–2 (38.00) Oliver Magnusson (Lukas Carlsson, Ludvig Siljesvärd), 1–3 (38.50) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Eric Hultgren).

Tredje perioden: 2–3 (42.23) Romeo Ekfeldt (Ludvig Siljesvärd, Elias Ivansson), 2–4 (50.42) Viktor Johansson (Eric Hultgren, Henning Rothsten), 2–5 (57.49) Joel Myrberg Andersson (Isac Ollas Mattsson, Henning Rothsten), 2–6 (58.40) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Hugo Hedvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Norrtälje IK, hemma, 5 november

Borlänge: Wings HC Arlanda, borta, 5 november