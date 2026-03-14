Borlänge klart för playoff 2 – avgjorde matchserien mot Gävle

Seger för Borlänge med 13–1 mot Gävle

Borlänges Oskar Jonsson fyramålsskytt

Nils Larsson avgjorde för Borlänge

Segern på hemmaplan med 13–1 (1–0, 8–1, 4–0) gör att Borlänge har vunnit matchserien mot Gävle i playoff till U18 regional väst herr. Borlänge vann serien med 2-0.

Det var Borlänges fjärde raka seger mot Gävle.

Oskar Jonsson var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Borlänge.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Nils Larsson 3, Tim Andersson, Fabian Englund Lövgren, Anton Gillström, Filip Hyttring, Adam Melin och Noah Olérs, målet för Gävle gjordes av Vilmer Karlsson.

Oskar Jonsson med fyra mål för Borlänge

Anton Gillström gav Borlänge ledningen efter tio minuter.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 8–1 och ställningen efter två perioder var 9–1.

Borlänge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Filip Hyttring, Oskar Jonsson, Noah Olérs och Tim Andersson.

Borlänge–Gävle 13–1 (1–0, 8–1, 4–0)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 1–0 (10.30) Anton Gillström.

Andra perioden: 2–0 (20.24) Nils Larsson (Melvin Lantz, Nils Björklund Östning), 2–1 (22.24) Vilmer Karlsson (Albin Saletti), 3–1 (28.45) Fabian Englund Lövgren (Noah Olérs, Anton Gillström), 4–1 (29.28) Oskar Jonsson (Adrians Klavins, Anton Persson), 5–1 (30.31) Nils Larsson (Nils Björklund Östning, Melvin Lantz), 6–1 (31.56) Oskar Jonsson (Sixten Stornils, Adrians Klavins), 7–1 (34.39) Adam Melin (Melvin Lantz), 8–1 (37.06) Oskar Jonsson (Filip Eriksson, Anton Persson), 9–1 (38.56) Nils Larsson (Nils Björklund Östning, Melvin Lantz).

Tredje perioden: 10–1 (41.05) Filip Hyttring (Fabian Englund Lövgren, August Hörberg), 11–1 (49.25) Oskar Jonsson (Filip Eriksson, Adrians Klavins), 12–1 (51.46) Noah Olérs (August Hörberg, Per Berg), 13–1 (58.44) Tim Andersson (Anton Gillström, Emil Hagberg).

Ställning i serien: Borlänge–Gävle 2–0