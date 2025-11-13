Borlänge Hockey 2 höll nollan och vann mot Avesta

Borlänge Hockey 2 segrade – 3–0 mot Avesta

Emil Hagberg matchvinnare för Borlänge Hockey 2

Andra raka segern för Borlänge Hockey 2

Borlänge Hockey 2 höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Avesta i U18 division 1 västra B herr. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Ore nästa för Borlänge Hockey 2

Första perioden blev mållös. 10.47 in i andra perioden spräckte Borlänge Hockey 2 nollan genom Emil Hagberg på pass av Henrik Brolin. Målet var Emil Hagbergs femte i U18 division 1 västra B herr.

Efter 12.51 i andra perioden slog Olle Tolförs till framspelad av Olle Häggberg och gjorde 2–0.

Teodor Macko också 3–0 assisterad av Roberts Vesko efter 11.55 i tredje perioden.

För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Avesta är på sjunde plats. Ett fint lyft för Borlänge Hockey 2 som låg på åttonde plats så sent som den 18 oktober.

Lagens första möte för säsongen vann Avesta BK med 5–3.

Torsdag 27 november 19.00 spelar Borlänge Hockey 2 hemma mot Ore. Avesta möter Ore hemma i Avestahallen söndag 16 november 16.00.

Borlänge Hockey 2–Avesta 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.47) Emil Hagberg (Henrik Brolin), 2–0 (32.51) Olle Tolförs (Olle Häggberg).

Tredje perioden: 3–0 (51.55) Teodor Macko (Roberts Vesko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-1-1

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: IFK Ore, hemma, 27 november

Avesta: IFK Ore, hemma, 16 november