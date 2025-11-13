Borlänge Hockey 2 höll nollan och vann mot Avesta
Borlänge Hockey 2 höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Avesta i U18 division 1 västra B herr. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
Ore nästa för Borlänge Hockey 2
Första perioden blev mållös. 10.47 in i andra perioden spräckte Borlänge Hockey 2 nollan genom Emil Hagberg på pass av Henrik Brolin. Målet var Emil Hagbergs femte i U18 division 1 västra B herr.
Efter 12.51 i andra perioden slog Olle Tolförs till framspelad av Olle Häggberg och gjorde 2–0.
Teodor Macko också 3–0 assisterad av Roberts Vesko efter 11.55 i tredje perioden.
För Borlänge Hockey 2 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Avesta är på sjunde plats. Ett fint lyft för Borlänge Hockey 2 som låg på åttonde plats så sent som den 18 oktober.
Lagens första möte för säsongen vann Avesta BK med 5–3.
Torsdag 27 november 19.00 spelar Borlänge Hockey 2 hemma mot Ore. Avesta möter Ore hemma i Avestahallen söndag 16 november 16.00.
Borlänge Hockey 2–Avesta 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall
Andra perioden: 1–0 (30.47) Emil Hagberg (Henrik Brolin), 2–0 (32.51) Olle Tolförs (Olle Häggberg).
Tredje perioden: 3–0 (51.55) Teodor Macko (Roberts Vesko).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Borlänge Hockey 2: 3-1-1
Avesta: 3-0-2
Nästa match:
Borlänge Hockey 2: IFK Ore, hemma, 27 november
Avesta: IFK Ore, hemma, 16 november
