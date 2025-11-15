Borlänge fortsätter vinna – 3–2 mot Kalix

Borlänge vann med 3–2 mot Kalix

Borlänges sjätte seger på de senaste sju matcherna

Calle Karlsson avgjorde för Borlänge

Det går fortsatt bra för Borlänge i hockeyettan norra. På lördagen mötte laget Kalix i Part Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Kalix blev 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

– En väl genomförd bortamatch från vår del, lite sega i första perioden men sedan tar vi kontroll i matchen under andra och tredje perioden, tyckte Borlänges tränare Liam Wallström, efter matchen.

Kiruna nästa för Borlänge

Kalix tog ledningen i början av första perioden genom Rasmus Lindqvist-Nilsson.

Därefter fixade Borlänges Melker Bertals och Gustav Lindström att laget vände underläge till ledning med 1–2. Laget gjorde 1–3 alldeles i slutsekunderna av andra perioden genom Calle Karlsson framspelad av Joel Jonsson och Viktor Johansson. Kalix reducerade till 2–3 med 1.19 kvar att spela genom Andrew Suriyuth assisterad av Robert Von Gerdten. Mer än så blev det dock inte för Kalix. Målet var Andrew Suriyuths femte i hockeyettan norra.

Det här var Kalix fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borlänges tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Kalix ligger kvar på 17:e plats i tabellen och Borlänge på tredje plats. Så sent som den 24 oktober låg Borlänge på tionde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Kalix är Falu IF. Borlänge tar sig an Kiruna borta. Båda matcherna spelas söndag 16 november 16.00.

Kalix–Borlänge 2–3 (1–2, 0–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (2.45) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson), 1–1 (4.16) Melker Bertals (Joel Myrberg Andersson), 1–2 (11.19) Gustav Lindström (Hampus Malm, Joel Myrberg Andersson).

Andra perioden: 1–3 (39.59) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Viktor Johansson).

Tredje perioden: 2–3 (58.41) Andrew Suriyuth (Robert Von Gerdten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 2-0-3

Borlänge: 5-0-0

Nästa match:

Kalix: Falu IF, hemma, 16 november

Borlänge: Kiruna IF, borta, 16 november