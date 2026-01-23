Borlänge förlänger segersviten mot Vallentuna

Borlänge segrade – 6–3 mot Vallentuna

Borlänges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Melker Bertals gjorde två mål för Borlänge

Vallentuna har varit lite av ett drömmotstånd för Borlänge. På fredagen tog Borlänge ännu en seger borta mot Vallentuna. Matchen i hockeyettan norra slutade 6–3 (3–1, 1–1, 2–1). Det var Borlänges sjätte raka seger mot just Vallentuna.

Segern var Borlänges fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Melker Bertals med två mål för Borlänge

Borlänge hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.27 genom Melker Bertals och gick upp till 0–2. Vallentuna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Borlänge dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 1.22 i andra perioden nätade Melker Bertals återigen framspelad av Joel Jonsson och Calle Karlsson och gjorde 1–4. Vallentunas William Hedman gjorde 2–4 efter 4.08 på pass av Leo Hällvik och Lukas Aaw.

Borlänge gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–4 till 2–6, målen av Leon Cadei och Henning Rothsten. Det rycket avgjorde matchen.

William Hedman reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Vallentuna. Borlänge tog därmed en stabil seger.

Borlänges Melker Bertals stod för tre poäng, varav två mål och Calle Karlsson hade tre assists. William Hedman gjorde tre mål för Vallentuna.

Det här betyder att Borlänge ligger på femte plats i tabellen och Vallentuna är på 19:e plats.

I nästa omgång har Vallentuna Kalix borta i Part Arena, lördag 31 januari 16.00. Borlänge spelar hemma mot Enköping onsdag 28 januari 19.00.

Vallentuna–Borlänge 3–6 (1–3, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (7.27) Melker Bertals (Gustav Lindström, Calle Karlsson), 0–2 (8.02) Tim Palmberg (Henning Rothsten, Viktor Johansson), 1–2 (15.16) William Hedman (Leo Hällvik), 1–3 (19.59) Hampus Malm (Melker Bertals, Calle Karlsson).

Andra perioden: 1–4 (21.22) Melker Bertals (Joel Jonsson, Calle Karlsson), 2–4 (24.08) William Hedman (Leo Hällvik, Lukas Aaw).

Tredje perioden: 2–5 (47.46) Leon Cadei (Eric Hultgren, Gustav Lindström), 2–6 (48.24) Henning Rothsten (Eric Hultgren, Viktor Johansson), 3–6 (55.44) William Hedman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-0-4

Borlänge: 4-1-0

Nästa match:

Vallentuna: Kalix HC, borta, 31 januari 16.00

Borlänge: Enköpings SK HK, hemma, 28 januari 19.00