Borås fina svit håller i sig efter 6–3 mot Mörrum

Borås-seger med 6–3 mot Mörrum

Borås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hugo Ek Koskela avgjorde för Borås

Segertåget fortsätter för Borås. Mot Mörrum hemma i Borås Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 6–3 (2–0, 3–1, 1–2) och har nu sju segrar i rad i hockeyettan södra.

Tyringe nästa för Borås

Borås tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Borås tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 6.00 genom Pontus Netterberg och gick upp till 4–0 innan Mörrum svarade.

I periodpausen hade Borås ledningen med 5–1. Efter 1.00 i tredje perioden ökade Borås på till 6–1 genom Jesper Andersson.

Kevin Engvall och Noa Lindqvist-Muci reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Mörrum. Borås tog därmed en stabil seger.

Anton Davidsson gjorde ett mål för Borås och två målgivande passningar.

Borås nya tabellposition är andra plats medan Mörrum är på 16:e plats. Ett fint lyft för Borås som låg på tolfte plats så sent som den 16 oktober.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari i Jössarinken.

I nästa match möter Borås Tyringe borta på onsdag 12 november 19.00. Mörrum möter Visby/Roma lördag 15 november 16.00 borta.

Borås–Mörrum 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (7.39) Oliver Olsson (Simon Ericsson, Anton Davidsson), 2–0 (9.50) Christian Lindberg (Anton Davidsson, Pontus Netterberg).

Andra perioden: 3–0 (26.00) Pontus Netterberg, 4–0 (27.31) Hugo Ek Koskela (Adam Hirsch), 4–1 (38.05) Alexander Sandberg, 5–1 (38.50) Anton Davidsson.

Tredje perioden: 6–1 (41.00) Jesper Andersson (Adam Hirsch), 6–2 (41.37) Kevin Engvall (Marwin Wedemo), 6–3 (42.41) Noa Lindqvist-Muci (August Renemark, Hampus Johannesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 5-0-0

Mörrum: 2-1-2

Nästa match:

Borås: Tyringe SoSS, borta, 12 november

Mörrum: Visby/Roma, borta, 15 november