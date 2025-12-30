Borås avgjorde i straffläggningen borta mot Grästorps IK

Borås vann med 4–3 efter straffar

Borås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Henrik Eriksson avgjorde för Borås

Det blev en riktigt tajt match när Grästorps IK tog emot Borås i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Henrik Eriksson för.

– Match i högt tempo, GIK är lite bättre i första, i andra tar BHC över lite och har ledningen med 3–1 inför tredje. I tredje reducerar vi till 2–3 innan powerbraket, sista tio forcerar vi än mer och Berntsson kvitterar med 1minut kvar. Grymt bra stämning i hallen. Vi skapar bra lägen i 3–3 fast BHCs målvakt är bra och de kan vinna på straffar. Rent spelmässigt var vi mycket bra idag och skapade lägen för att få med oss ytterligare poäng. Grabbarna ska vara stolta över insatsen, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Segern var Borås sjunde på de senaste åtta matcherna.

Grästorps IK–Borås – mål för mål

Grästorps IK tog ledningen efter fem minuter genom Johan Ekberg med assist av Felix Bergkvist och Axel Eriksson.

1–1 kom efter 16.13 när Anton Davidsson slog till.

Borås gjorde också 1–2 efter 6.29 i andra perioden när Adam Hirsch fick träff framspelad av Kalle Bartholdsson och Jonas Nyman.

Hugo Ek Koskela gjorde dessutom 1–3 efter 18.02 på pass av Emil Smedberg och Anton Davidsson.

8.23 in i tredje perioden nätade Grästorps IK:s Rasmus Hultfelt på pass av Tim Dackell och Viktor Bolinder och reducerade.

Laget kvitterade till 3–3 med 1.04 kvar att spela genom Rasmus Berntsson på pass av Tim Dackell och Liam Pettersson.

Borås Henrik Eriksson satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Grästorps IK ligger kvar på 13:e plats i tabellen och Borås på femte plats.

När lagen möttes på söndagen vann Borås med 4–3 efter straffar.

Grästorps IK tar sig an Tingsryd i nästa match borta söndag 4 januari 16.00. Borås möter Hanviken hemma lördag 3 januari 17.00.

Grästorps IK–Borås 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (5.20) Johan Ekberg (Felix Bergkvist, Axel Eriksson), 1–1 (16.13) Anton Davidsson.

Andra perioden: 1–2 (26.29) Adam Hirsch (Kalle Bartholdsson, Jonas Nyman), 1–3 (38.02) Hugo Ek Koskela (Emil Smedberg, Anton Davidsson).

Tredje perioden: 2–3 (48.23) Rasmus Hultfelt (Tim Dackell, Viktor Bolinder), 3–3 (58.56) Rasmus Berntsson (Tim Dackell, Liam Pettersson).

Straffar: 3–4 (65.00) Henrik Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-2-1

Borås: 4-1-0

Nästa match:

Grästorps IK: Tingsryds AIF, borta, 4 januari 16.00

Borås: Hanvikens SK, hemma, 3 januari 17.00