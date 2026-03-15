Boo säkrade segern mot Tumba i tredje matchen

Segern borta med 4–0 (1–0, 0–0, 3–0) gör att Boo har säkrat segern i matchserien mot Tumba i U18 playoff till regional östra. Därmed vann Boo totalt med 2-1 i matcher.

Arsenijs Zaicevs gjorde 1–0 till Boo efter åtta minuters spel på pass av Milton Zetterlund och Edvin Runnäs Boivie.

Andra perioden blev mållös.

Även i tredje perioden var Boo starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Arsenijs Zaicevs och ett mål av Max Stavin och avgjorde matchen.

Tumba–Boo 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

U18 playoff till regional östra, Ishuset

Första perioden: 0–1 (8.44) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund, Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 0–2 (40.53) Arsenijs Zaicevs (Vincent Sörlin), 0–3 (59.51) Max Stavin, 0–4 (59.57) Arsenijs Zaicevs.

Ställning i serien: Tumba–Boo 1–2