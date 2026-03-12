Boo kvitterade matchserien mot Tumba

Boo segrade – 5–4 mot Tumba

Alexander Myrentorp gjorde två mål för Boo

Henry Andersson avgjorde för Boo

Boo vann på hemmaplan med 5–4 (3–0, 1–2, 1–2) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Tumba i U18 playoff till regional östra. Matchen slutade 5–4 (3–0, 1–2, 1–2). Nästa match blir nu helt avgörande.

Boos Alexander Myrentorp tvåmålsskytt

Boo stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.34 i mitten av perioden.

Tumba reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Max Sandberg Gråhns och Liam Westergren i andra perioden.

Efter 18.18 i andra perioden gjorde Boo 4–2 genom Max Stavin.

Boo ökade ledningen till 5–2 genom Henry Andersson efter 3.16 i tredje perioden.

Elias Holger och Levi Brandstetter reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Tumba.

Tumbas Julius Blomberg hade tre assists.

Nästa match spelas på söndag 13.15 i Ishuset.

Boo–Tumba 5–4 (3–0, 1–2, 1–2)

U18 playoff till regional östra, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (1.44) Alexander Myrentorp (Vincent Sörlin, Henry Andersson), 2–0 (5.55) Hjalmar Holmström (Max Stavin, Milton Zetterlund), 3–0 (11.18) Alexander Myrentorp (Olle Liljeros).

Andra perioden: 3–1 (34.39) Max Sandberg Gråhns (Julius Blomberg, Emil Stenberg), 3–2 (36.34) Liam Westergren (Max Karell Söderman, Jonathan Bergqvist), 4–2 (38.18) Max Stavin (Arsenijs Zaicevs, Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 5–2 (43.16) Henry Andersson (Arsenijs Zaicevs), 5–3 (45.58) Elias Holger (Julius Blomberg, Levi Brandstetter), 5–4 (57.07) Levi Brandstetter (Julius Blomberg, Alexander Roos).

Ställning i serien: Boo–Tumba 1–1

Nästa match:

15 mars, 13.15, Tumba–Boo, i Ishuset