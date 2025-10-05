Boo höll nollan och vann mot Vallentuna

Seger för Boo med 3–0 mot Vallentuna

Oliver Dansk avgjorde för Boo

Boo nu tredje, Vallentuna på femte plats

Tre egna mål räckte mot Vallentuna. Boo tog hem segern hemma mot Vallentuna i U18 allettan östra herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Boo–Vallentuna – mål för mål

Boo tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Kalle Beijer också 3–0 efter 10.11 i andra perioden. I tredje perioden höll Boo i sin 3–0-ledning och vann.

Det här betyder att Boo nu ligger på tredje plats i tabellen och Vallentuna är på femte plats.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Vallentuna Ishall.

Nästa motstånd för Boo är Enköping. Vallentuna tar sig an Viggbyholm hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.40.

Boo–Vallentuna 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Oliver Dansk (William Talamo), 2–0 (4.48) Axel Andersson (Erik Lindefors, Kalle Beijer).

Andra perioden: 3–0 (30.11) Kalle Beijer.

Nästa match:

Boo: Enköpings SK HK, borta, 9 oktober

Vallentuna: Viggbyholms IK, hemma, 9 oktober