Boo höll nollan och vann mot Vallentuna

  • Seger för Boo med 3–0 mot Vallentuna

  • Oliver Dansk avgjorde för Boo

  • Boo nu tredje, Vallentuna på femte plats

Tre egna mål räckte mot Vallentuna. Boo tog hem segern hemma mot Vallentuna i U18 allettan östra herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (2–0, 1–0, 0–0).

Boo–Vallentuna – mål för mål

Boo tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Kalle Beijer också 3–0 efter 10.11 i andra perioden. I tredje perioden höll Boo i sin 3–0-ledning och vann.

Det här betyder att Boo nu ligger på tredje plats i tabellen och Vallentuna är på femte plats.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Vallentuna Ishall.

Nästa motstånd för Boo är Enköping. Vallentuna tar sig an Viggbyholm hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.40.

Boo–Vallentuna 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Oliver Dansk (William Talamo), 2–0 (4.48) Axel Andersson (Erik Lindefors, Kalle Beijer).

Andra perioden: 3–0 (30.11) Kalle Beijer.

Nästa match:

Boo: Enköpings SK HK, borta, 9 oktober

Vallentuna: Viggbyholms IK, hemma, 9 oktober

