Bollnäs/Alfta U18 tog hem segern mot Huge/Skutskär på hemmaplan

Bollnäs/Alfta U18 besegrade Huge/Skutskär på hemmaplan i söndagens möte i U18 division 1 västra A vår. 8–6 (3–3, 2–1, 3–2) slutade matchen.

Kalle Nordström tremålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Första perioden slutade 3–3.

Bollnäs/Alfta U18 spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 5–4.

Bollnäs/Alfta U18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 5–4 till 6–4. Men Huge/Skutskär svarade och gjorde 6–5.

Därefter var det dock Bollnäs/Alfta U18 som avgjorde. Laget gjorde först 7–5 och sen kom också 8–5 med 16 minuter kvar att spela genom Kalle Nordström på pass av Axel Bergman. Huge/Skutskär hann få in en reducering till och slutresultatet blev 8–6.

Huge/Skutskärs Casper Stålberg hade fyra assists, Vincent Karnatz gjorde tre mål och ett assist och Wille Winberg stod för tre poäng, varav ett mål. Axel Bergman gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål för Bollnäs/Alfta U18 och Kalle Nordström gjorde tre mål och totalt fyra poäng.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Huge/Skutskär med 7–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Huge/Skutskärs SK vunnit.

Bollnäs/Alfta U18 tar sig an Valbo HC 2 i nästa match borta söndag 1 februari 16.30. Huge/Skutskär möter Sandviken hemma torsdag 5 februari 19.40.

Bollnäs/Alfta U18–Huge/Skutskär 8–6 (3–3, 2–1, 3–2)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.02) Vincent Karnatz (Melvin Marklund), 0–2 (2.21) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Wille Winberg), 0–3 (4.39) Vincent Karnatz (Casper Stålberg), 1–3 (7.58) Ludvig Dalebrant (Max Källänge, Wiktor Olsson), 2–3 (13.59) Max Källänge (Axel Bergman, Kalle Nordström), 3–3 (15.50) Wille Kaneskär.

Andra perioden: 3–4 (22.57) Wille Winberg (Vincent Karnatz, Liam Thomassen), 4–4 (24.22) Axel Bergman (Harry Arvidsson, Wiktor Olsson), 5–4 (36.48) Kalle Nordström.

Tredje perioden: 6–4 (41.50) Axel Bergman, 6–5 (42.56) Ivar Löfgren (Casper Stålberg, Enar Öhrn), 7–5 (44.18) Kalle Nordström (Wille Kaneskär), 8–5 (52.33) Kalle Nordström (Axel Bergman), 8–6 (59.52) William Bogebrant (Casper Stålberg, Wille Winberg).

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Valbo HC:2, borta, 1 februari 16.30

Huge/Skutskär: Sandvikens IK, hemma, 5 februari 19.40