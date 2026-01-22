Bollnäs/Alfta U18 avgjorde med fyra mål i tredje perioden

Bollnäs/Alfta U18 vann med 7–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Ludvig Dalebrant tvåmålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Edvin Bengtsson avgjorde för Bollnäs/Alfta U18

I två perioder hängde bortalaget Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hyggligt med i matchen mot Bollnäs/Alfta U18. Men Bollnäs/Alfta U18 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 7–2 (3–1, 0–1, 4–0) i matchen i U18 division 1 västra A vår.

Ludvig Dalebrant tvåmålsskytt för Bollnäs/Alfta U18

Bollnäs/Alfta U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 13.22 genom Ludvig Dalebrant och gick upp till 2–0. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Bollnäs/Alfta U18 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 23 sekunder i andra perioden reducerade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne till 3–2 genom Oscar Sundberg på pass av Alexander Sundberg.

Även i tredje perioden var Bollnäs/Alfta U18 starkast och gick från 3–2 till 7–2 genom mål av Lukas Larsson, Wiktor Olsson, Melker Dalebrant och Ludvig Dalebrant och avgjorde matchen.

Wiktor Olsson gjorde ett mål för Bollnäs/Alfta U18 och två målgivande passningar.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Bollnäs/Alfta U18 med 6–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 25 januari spelar Bollnäs/Alfta U18 hemma mot Huge/Skutskär 16.00 och Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne mot Valbo HC 2 hemma 14.00 i Internetport Arena.

Bollnäs/Alfta U18–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 7–2 (3–1, 0–1, 4–0)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Första perioden: 1–0 (13.22) Ludvig Dalebrant (Max Källänge), 2–0 (14.27) Kalle Nordström (Harry Arvidsson), 2–1 (17.12) Kalle Brändt Svensson (Albert Goude, Alvar Myrgren), 3–1 (18.49) Edvin Bengtsson.

Andra perioden: 3–2 (20.23) Oscar Sundberg (Alexander Sundberg).

Tredje perioden: 4–2 (45.52) Lukas Larsson (Melker Dalebrant, Wiktor Olsson), 5–2 (50.29) Wiktor Olsson (Viktor Björklund), 6–2 (56.56) Melker Dalebrant (Wiktor Olsson, Lukas Larsson), 7–2 (59.36) Ludvig Dalebrant.

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 25 januari 16.00

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Valbo HC:2, hemma, 25 januari 14.00