Bodens HF vann – Elias Callgren matchvinnare

Bodens HF vann med 4–2 mot Strömsbro

Elias Callgren tvåmålsskytt för Bodens HF

Alexander Wallin matchvinnare för Bodens HF

Bodens HF besegrade Strömsbro på bortaplan i lördagens match i hockeyettan norra. 2–4 (0–1, 1–1, 1–2) slutade matchen.

Elias Callgren med två mål för Bodens HF

Bodens HF tog ledningen efter 4.15 genom Elias Callgren med assist av Karl Persman och Nils Thomasson.

Efter 3.02 i andra perioden kvitterade Strömsbro genom Simon Hedlund efter förarbete av Mikael Hansson och Kasper Arwefjäll. Efter 9.36 i andra perioden slog Elias Callgren till återigen och gav Bodens HF ledningen.

5.41 in i tredje perioden satte Mikael Hansson pucken på pass av Calle Westerlund och kvitterade. 11.39 in i perioden nätade Bodens HF:s Alexander Wallin på pass av Felix Dahlroth och gav laget ledningen. Wille Åström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med tio sekunder kvar att spela framspelad av Gustav Hedberg och Oscar Eriksson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Bodens HF ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Strömsbro är på sjunde plats.

Söndag 11 januari möter Strömsbro Piteå hemma 14.00 och Bodens HF möter Sundsvall borta 16.00.

Strömsbro–Bodens HF 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (4.15) Elias Callgren (Karl Persman, Nils Thomasson).

Andra perioden: 1–1 (23.02) Simon Hedlund (Mikael Hansson, Kasper Arwefjäll), 1–2 (29.36) Elias Callgren.

Tredje perioden: 2–2 (45.41) Mikael Hansson (Calle Westerlund), 2–3 (51.39) Alexander Wallin (Felix Dahlroth), 2–4 (59.50) Wille Åström (Gustav Hedberg, Oscar Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Bodens HF: 3-1-1

Nästa match:

Strömsbro: Piteå HC, hemma, 11 januari 14.00

Bodens HF: IF Sundsvall Hockey, borta, 11 januari 16.00