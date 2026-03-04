Bodens HF U18 säkrade seger mot Clemensnäs HC U18

Bodens HF U18 vann med 4–1 mot Clemensnäs HC U18

Isak Schylander avgjorde för Bodens HF U18

Andra raka segern för Bodens HF U18

Bodens HF U18 tog hem segern hemma mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på onsdagen.

Bodens HF U18–Clemensnäs HC U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 16.41 in i andra perioden som Bodens HF U18 tog ledningen genom Riko Pippuri framspelad av Elton Bjärenfall. Efter 18.25 i andra perioden nätade Isak Schylander framspelad av Viktor Lingbro Thun och Axel Matti och gjorde 2–0.

Bodens HF U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Axel Matti och Elias Lidberg. Det rycket avgjorde matchen.

Liam Kemi reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Clemensnäs HC U18. Bodens HF U18 tog därmed en säker seger.

Med en omgång kvar är Bodens HF U18 på fjärde plats i tabellen medan Clemensnäs HC U18 är på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Bodens HF vann de två första mötena. Clemensnäs HC div 1 vann senast lagen möttes.

Söndag 8 mars spelar Bodens HF U18 borta mot Brooklyn Tigers UHF U18 14.00 och Clemensnäs HC U18 mot Lycksele SK U18 hemma 17.15 i Kopparhallen.

Bodens HF U18–Clemensnäs HC U18 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Andra perioden: 1–0 (36.41) Riko Pippuri (Elton Bjärenfall), 2–0 (38.25) Isak Schylander (Viktor Lingbro Thun, Axel Matti).

Tredje perioden: 3–0 (45.07) Axel Matti (Isak Schylander, Viktor Lingbro Thun), 4–0 (46.54) Elias Lidberg (Emil Riihinen Ahlbäck), 4–1 (52.29) Liam Kemi (Elmer Lindholm, Hugo Marklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 8 mars 14.00

Clemensnäs HC U18: Lycksele SK, hemma, 8 mars 17.15