Bodens HF fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Seger för Bodens HF med 7–0 mot Kiruna

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Bodens HF:s Daniel Mannberg tremålsskytt

16 raka segrar hade Bodens HF mot just Kiruna i hockeyettan norra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Bodens HF på nytt – den här gången med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0) hemma i Hive Arena.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Bodens HF:s målvakter höll nollan.

Daniel Mannberg tremålsskytt för Bodens HF

Bodens HF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 8.29 i andra perioden nätade Daniel Mannberg på nytt på pass av Hampus Johannesson och gjorde 4–0. Simon Andersson gjorde dessutom 5–0 efter 12.47 framspelad av Jacob Sundin.

6.56 in i tredje perioden slog Joshua Laframboise till framspelad av Karl Persman och Hampus Johannesson och ökade ledningen. Bodens HF gjorde också 7–0 genom Alexander Wallin assisterad av Kevin Arvidsson och Simon Andersson efter 9.38.

Bodens HF:s Daniel Mannberg gjorde tre mål.

Hockeyettan norra är nu färdigspelad. Bodens HF slutar på andra plats och Kiruna på 17:e plats. Bodens HF är klart för slutspel.

Bodens HF–Kiruna 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Daniel Mannberg (Felix Dahlroth, Kevin Arvidsson), 2–0 (2.10) Daniel Mannberg (Gustav Hedberg, Herman Jonsson), 3–0 (16.41) Fabian Ledin (Alexander Wallin, Gustav Hedberg).

Andra perioden: 4–0 (28.29) Daniel Mannberg (Hampus Johannesson), 5–0 (32.47) Simon Andersson (Jacob Sundin).

Tredje perioden: 6–0 (46.56) Joshua Laframboise (Karl Persman, Hampus Johannesson), 7–0 (49.38) Alexander Wallin (Kevin Arvidsson, Simon Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 5-0-0

Kiruna: 1-1-3