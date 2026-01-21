Boden-seger med 4–1 mot Kalix

Froste Öhman matchvinnare för Boden

Kalix fjärde raka förlust

Boden besegrade Kalix på hemmaplan i onsdagens möte i U20 region norr topp 8 herr. 4–1 (1–0, 0–0, 3–1) slutade matchen.

Resultatet innebär att Kalix nu har fyra förluster i rad.

Umeå Hockeyklubb nästa för Boden

Boden tog ledningen efter 14.57 genom Elias Selström framspelad av Calle Åström.

Andra perioden blev mållös.

Boden tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.49 genom Froste Öhman och gick upp till 3–0 innan Kalix svarade.

Segern skrevs till slut till 4–1 för Boden.

Elias Selström gjorde ett mål för Boden och två målgivande passningar.

I tabellen innebär det här att Boden nu ligger på tredje plats i tabellen. Kalix är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Boden och Kalix den här säsongen. Kalix HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Bodens HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 31 januari möter Boden Umeå Hockeyklubb borta i Nolia Ishall 17.15 medan Kalix spelar borta mot Ö-vik Hockey J20 19.30.

Boden–Kalix 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)

U20 region norr topp 8 herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (14.57) Elias Selström (Calle Åström).

Tredje perioden: 2–0 (42.49) Froste Öhman (Pijus Pranskevicius, Elias Selström), 3–0 (48.28) Ludvig Jonsson (Calle Åström, Elias Selström), 3–1 (55.46) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Rainers Pavlovics), 4–1 (58.53) Pijus Pranskevicius (Victor Holmqvist, Noel Norberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 2-0-3

Kalix: 1-1-3

Nästa match:

Boden: Umeå Hockeyklubb, borta, 31 januari 17.15

Kalix: Örnsköldsvik HF, borta, 31 januari 19.30