Björk och Ernestes klev fram borta mot Häradsbygden

Borlänge Hockey 2 vann med 2–1 mot Häradsbygden

Walter Ernestes avgjorde för Borlänge Hockey 2

Häradsbygden nu fjärde, Borlänge Hockey 2 på sjätte plats

Borlänge Hockey 2 vann en målmässigt borta mot Häradsbygden i U18 division 1 västra B vår på söndagen. 1–2 (0–0, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Ore nästa för Borlänge Hockey 2

Den första perioden slutade 0–0.

Pelle Björk gjorde 1–0 till Borlänge Hockey 2 1.20 in i andra perioden. Efter 17.28 i andra perioden slog Walter Ernestes till framspelad av Pelle Björk och Alfons Nilsson och gjorde 0–2.

14.25 in i tredje perioden slog Simon Fallström till på pass av Nils Backlund och Reef Matthews och reducerade. Men mer än så orkade Häradsbygden inte med.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Borlänge Hockey 2 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Häradsbygden tar sig an Orsa i nästa match borta söndag 1 februari 13.15. Borlänge Hockey 2 möter samma dag 15.15 Ore hemma.

U18 division 1 västra B vår, Clas Ohlson Foundation Arena

Nästa match:

Häradsbygden: Orsa IK, borta, 1 februari 13.15

Borlänge Hockey 2: IFK Ore, hemma, 1 februari 15.15