BIK Karlskoga vann toppmötet mot Borlänge med 7–4

BIK Karlskoga segrade – 7–4 mot Borlänge

BIK Karlskogas sjunde seger på de senaste sju matcherna

Wilmer Olmats matchvinnare för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Borlänge i U18 regional väst fortsättning vår herr på söndagen med 7–4 (2–1, 4–1, 1–2). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det var BIK Karlskogas tionde raka seger mot Borlänge.

I och med detta har BIK Karlskoga hela sju raka segrar i U18 regional väst fortsättning vår herr.

BIK Karlskoga–Borlänge – mål för mål

BIK Karlskoga var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

BIK Karlskoga tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 0.25 genom Olle Andersson och gick upp till 4–1 innan Borlänge svarade.

Innan perioden var över hade BIK Karlskoga ryckt åt sig ledningen med 6–2.

Borlänge hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–2 men BIK Karlskoga kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

Melvin Lantz gjorde två mål för Borlänge och spelade fram till ett mål. Olle Andersson stod för tre poäng, varav två mål för BIK Karlskoga.

BIK Karlskoga har en stark form med fem segrar och 44–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har två vinster och tre förluster och 26–20 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga med 3–2.

BIK Karlskoga möter VIK Hockey U18 i nästa match borta torsdag 29 januari 19.00. Borlänge möter samma dag Lindlöven J18 hemma.

BIK Karlskoga–Borlänge 7–4 (2–1, 4–1, 1–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (0.23) Melvin Lantz (Adrians Klavins), 1–1 (8.42) Ebbe Knutsson (Lucas Paraskevas Svärd), 2–1 (10.40) Axel Söderblom (Olle Andersson, Adam Skoogh).

Andra perioden: 3–1 (20.25) Olle Andersson, 4–1 (24.23) Theo Fridèn (Williham Jonsson), 4–2 (26.07) Nils Larsson (Melvin Lantz), 5–2 (34.19) Wilmer Olmats (Albin Melin, Victor Christofferson), 6–2 (39.48) Wilmer Olmats (Albin Melin, Theo Berggren).

Tredje perioden: 6–3 (54.44) August Hörberg, 7–3 (55.23) Olle Andersson (Lucas Paraskevas Svärd), 7–4 (59.50) Melvin Lantz (Teodor Macko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 5-0-0

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga: VIK Västerås HK, borta, 29 januari 19.00

Borlänge: Lindlövens IF, hemma, 29 januari 19.00