BIK Karlskoga J18 vann mot Nor IK U23/Solstad HC

BIK Karlskoga J18-seger med 6–3 mot Nor IK U23/Solstad HC

Vincent Persson avgjorde för BIK Karlskoga J18

Andra raka segern för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 tog hem segern på bortaplan mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr. 3–6 (1–2, 1–2, 1–2) slutade matchen på lördagen.

I och med detta har Nor IK U23/Solstad HC sex förluster i rad.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för BIK Karlskoga J18, som nu har fyra raka segrar.

Örebro nästa för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i början av första perioden genom Joel Bervenståhl.

Nor IK U23/Solstad HC gjorde 1–1 genom Karl Bergström efter 14.30.

BIK Karlskoga J18 tog ledningen på nytt genom Fredrik Norland efter 18.04 i matchen.

Nor IK U23/Solstad HC kvitterade till 2–2 genom Cevin Olsson i andra perioden.

BIK Karlskoga J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Louie Ladréhn och Vincent Persson.

BIK Karlskoga J18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–4 till 2–6, målen av Rasmus Lundgren och Simon Andersson, vilket avgjorde matchen.

William Björkman Flodin reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Nor IK U23/Solstad HC. BIK Karlskoga J18 tog därmed en stabil seger.

BIK Karlskoga J18:s Jack Ericson hade tre assists. William Björkman Flodin stod för tre poäng, varav ett mål för Nor IK U23/Solstad HC.

Nor IK U23/Solstad HC har fem förluster och 11–41 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga J18 har tre vinster och två förluster och 28–20 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari i Nobelhallen.

Lördag 13 december 15.00 spelar Nor IK U23/Solstad HC borta mot Nora HC/Hällefors IK U23. BIK Karlskoga J18 möter Örebro hemma i Nobelhallen onsdag 10 december 19.30.

Nor IK U23/Solstad HC–BIK Karlskoga J18 3–6 (1–2, 1–2, 1–2)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (5.47) Joel Bervenståhl (Jack Ericson), 1–1 (14.30) Karl Bergström (William Björkman Flodin, Elviz Johansson), 1–2 (18.04) Fredrik Norland (Vincent Persson, Jack Ericson).

Andra perioden: 2–2 (29.43) Cevin Olsson (William Björkman Flodin), 2–3 (30.43) Louie Ladréhn (Lukas Björkblom), 2–4 (33.34) Vincent Persson (Adam Hernstigen, Simon Andersson).

Tredje perioden: 2–5 (42.25) Rasmus Lundgren (Fabian Tingström, Jack Ericson), 2–6 (47.18) Simon Andersson (Adam Hernstigen, Felix Borgshed), 3–6 (47.38) William Björkman Flodin (Karl Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 13 december

BIK Karlskoga J18: Örebro HUF, hemma, 10 december