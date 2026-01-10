BIK Karlskoga J18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Kils AIK U20

BIK Karlskoga J18 vann med 7–4 mot Kils AIK U20

Simon Andersson matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Kils AIK U20:s andra raka förlust

BIK Karlskoga J18 vann matchen hemma mot Kils AIK U20 i U20 Div 1 västra B herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan BIK Karlskoga J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 7–4 (1–2, 2–1, 4–1).

Sunne nästa för BIK Karlskoga J18

Kils AIK U20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Karl Johansson och William Olzon innan BIK Karlskoga J18 svarade och gjorde 2–1 genom Simon Andersson.

BIK Karlskoga J18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 3–3.

BIK Karlskoga J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.02 genom Vincent Persson och gick upp till 6–3 innan Kils AIK U20 svarade.

Till slut blev det 7–4 till BIK Karlskoga J18.

Karl Johansson gjorde tre mål för Kils AIK U20. Adam Hernstigen hade tre assists för BIK Karlskoga J18 och Vincent Persson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga 2 med 5–3.

I nästa match, lördag 17 januari möter BIK Karlskoga J18 Sunne borta i Helmia Arena 16.30 medan Kils AIK U20 spelar hemma mot Hammarö J20 15.30.

BIK Karlskoga J18–Kils AIK U20 7–4 (1–2, 2–1, 4–1)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (6.06) Karl Johansson (Kevin Jeffsson), 0–2 (7.17) William Olzon (Albin Lindqvist, Max Höglund), 1–2 (15.46) Simon Andersson (Adam Hernstigen).

Andra perioden: 2–2 (30.33) Vincent Persson (Adam Hernstigen), 3–2 (31.15) Joel Bervenståhl (Vincent Axelsson), 3–3 (35.21) Karl Johansson (Alfred Forsberg, Isak Arnefur).

Tredje perioden: 4–3 (41.02) Vincent Persson, 5–3 (55.32) Simon Andersson (Adam Hernstigen, Vincent Persson), 6–3 (56.23) Lucas Weman (Lukas Pettersen), 6–4 (57.47) Karl Johansson, 7–4 (59.38) Melvin Hedquist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Kils AIK U20: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Sunne IK, borta, 17 januari 16.30

Kils AIK U20: Hammarö HC, hemma, 17 januari 15.30