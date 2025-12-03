Bik Karlskoga avgjorde tät match mot Vimmerby i tredje perioden
- Bik Karlskoga vann med 4–2 mot Vimmerby
- Bik Karlskogas femte seger på de senaste sex matcherna
- Gustaf Franzén gjorde två mål för Bik Karlskoga
Matchen mellan hemmalaget Bik Karlskoga och gästande Vimmerby var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Bik Karlskoga och vann matchen i hockeyallsvenskan med 4–2 (1–2, 1–0, 2–0).
Segern var Bik Karlskogas femte på de senaste sex matcherna.
Henrik Björklund gjorde matchvinnande målet
Bik Karlskoga tog ledningen i första perioden genom Gustaf Franzén.
Martin Pärna och Kevin Wennström gjorde att Vimmerby vände till underläget till ledning med 1–2.
Efter 16.33 i andra perioden nätade Oliver Eklind framspelad av Jonatan Harju och Sander Vold Engebråten och kvitterade för Bik Karlskoga.
4.30 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Henrik Björklund på pass av Eero Teräväinen och Gustaf Thorell och gav laget ledningen.
Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.16 kvar att spela på nytt genom Gustaf Franzén efter pass från Tim Barkemo och Henrik Björklund. 4–2-målet blev matchens sista.
Vimmerby ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Bik Karlskoga är på andra plats.
På fredag 5 december 19.00 spelar Bik Karlskoga borta mot Mora och Vimmerby hemma mot Modo Hockey.
Bik Karlskoga–Vimmerby 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)
Hockeyallsvenskan, Nobelhallen
Första perioden: 1–0 (9.45) Gustaf Franzén (Viktor Lennartsson), 1–1 (11.33) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Anton Carlsson), 1–2 (18.13) Martin Pärna (Arvid Caderoth).
Andra perioden: 2–2 (36.33) Oliver Eklind (Jonatan Harju, Sander Vold Engebråten).
Tredje perioden: 3–2 (44.30) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Gustaf Thorell), 4–2 (58.44) Gustaf Franzén (Tim Barkemo, Henrik Björklund).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Bik Karlskoga: 4-1-0
Vimmerby: 2-0-3
Nästa match:
Bik Karlskoga: Mora IK, borta, 5 december
Vimmerby: Modo Hockey, hemma, 5 december
