Benchea och Mcgregor bakom Hammarby IF U18:s vändning mot Tullinge U18

Hammarby IF U18 vann med 3–2 mot Tullinge U18

Lucas Mcgregor avgjorde för Hammarby IF U18

Andra raka segern för Hammarby IF U18

Inför sista perioden var Tullinge U18 i ledningen med 2–1 i Ica Riksten Arena. Men i tredje perioden kvitterade Oskar Benchea och sen avgjorde Lucas Mcgregor för Hammarby IF U18. Till slut blev det 2–3 i matchen i U18 division 1 östra C herr.

Tullinge U18–Hammarby IF U18 – mål för mål

Pontus Elfström gav gästande Hammarby IF U18 ledningen efter 14 minuters spel framspelad av Anton Tonkel.

Efter 11.31 i andra perioden slog Liam Bruvik till på pass av Viggo Christensson och kvitterade för Tullinge U18.

Liam Bruvik gjorde dessutom 2–1 efter 18.57 framspelad av Melvin Axén och Viggo Christensson.

4.56 in i tredje perioden nätade Hammarby IF U18:s Oskar Benchea och kvitterade.

Efter 14.27 nätade Lucas Mcgregor på pass av Pontus Elfström och Fabian Rosberger och avgjorde matchen.

Med en omgång kvar är Tullinge U18 sist i serien medan Hammarby IF U18 är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Hammarby IF med 6–5.

Söndag 14 december möter Tullinge U18 Eskilstuna Linden Hockey borta 17.30 och Hammarby IF U18 möter Nyköpings SK 2 U18 hemma 13.00.

Tullinge U18–Hammarby IF U18 2–3 (0–1, 2–0, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (14.02) Pontus Elfström (Anton Tonkel).

Andra perioden: 1–1 (31.31) Liam Bruvik (Viggo Christensson), 2–1 (38.57) Liam Bruvik (Melvin Axén, Viggo Christensson).

Tredje perioden: 2–2 (44.56) Oskar Benchea, 2–3 (54.27) Lucas Mcgregor (Pontus Elfström, Fabian Rosberger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 1-0-4

Hammarby IF U18: 3-0-2

Nästa match:

Tullinge U18: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 14 december 17.30

Hammarby IF U18: Nyköpings SK 2, hemma, 14 december 13.00