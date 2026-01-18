Bäcken utklassade Kållered SK U18 på hemmaplan

Bäcken-seger med 12–1 mot Kållered SK U18

Tredje raka segern för Bäcken

Grästorp/Sörhaga Alingsås nästa för Bäcken

Bäcken dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår med hela 12–1.

Bäcken–Kållered SK U18 – mål för mål

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kållereds Ishall.

Nästa motstånd för Bäcken är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts torsdag 22 januari 19.30 i Åse & Viste Arena.