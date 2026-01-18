Bäcken utklassade Kållered SK U18 på hemmaplan
- Bäcken-seger med 12–1 mot Kållered SK U18
- Tredje raka segern för Bäcken
- Grästorp/Sörhaga Alingsås nästa för Bäcken
Bäcken dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår med hela 12–1.
Bäcken–Kållered SK U18 – mål för mål
Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Kållereds Ishall.
Nästa motstånd för Bäcken är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts torsdag 22 januari 19.30 i Åse & Viste Arena.
