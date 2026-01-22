Bäcken fortsätter vinna – 8–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Bäcken vann med 8–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hannes Ekdahl avgjorde för Bäcken

Fjärde raka segern för Bäcken

Bäcken är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Grästorp/Sörhaga Alingsås borta i Åse & Viste Arena på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–8 (0–2, 2–2, 1–4) innebär att Bäcken nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd A vår och är fortfarande obesegrat i år.

Kungälv nästa för Bäcken

Bäcken började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 17 sekunder slog Melvin Mireblom till efter förarbete av Sten Aronsson. Laget gjorde 0–2 efter 6.51 när Max Rosenkvist slog till efter förarbete från Hugo Sidot.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Bäcken vann också tredje perioden 1–4 och ställningen efter tre perioder var 3–8.

Hannes Ekdahl och Max Rosenkvist gjorde båda ett mål och två assist för Bäcken.

Grästorp/Sörhaga Alingsås har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Bäcken har elva poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bäcken HC vunnit.

Nästa motstånd för Grästorp/Sörhaga Alingsås är Lidköping. Bäcken tar sig an Kungälv borta. Båda matcherna spelas söndag 25 januari 14.00.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Bäcken 3–8 (0–2, 2–2, 1–4)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (0.17) Melvin Mireblom (Sten Aronsson), 0–2 (6.51) Max Rosenkvist (Hugo Sidot).

Andra perioden: 0–3 (21.00) Philip Khanna (Sten Aronsson), 1–3 (22.39) Alvin Stenbäcken (Max Olsson), 2–3 (34.17) Max Olsson (Thor Andersson), 2–4 (35.08) Hannes Ekdahl (Albin Lindström, Max Rosenkvist).

Tredje perioden: 2–5 (42.37) Emil Böhlin (Hannes Ekdahl), 2–6 (52.05) Alfons Fransson, 2–7 (54.41) Albin Lindström (Max Rosenkvist, Hannes Ekdahl), 2–8 (56.56) Olle Skartind, 3–8 (57.26) Valentin Bolgakov.

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 25 januari 14.00

Bäcken: Kungälvs IK, borta, 25 januari 14.00