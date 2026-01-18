Avesta vann mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår
- Avesta-seger med 5–3 mot Falu 2
- Andra raka förlusten för Falu 2
- Falu 2 nu sjätte, Avesta på fjärde plats
Avesta vann mötet med Falu 2 på bortaplan med 5–3 på söndagen i U18 division 1 västra B vår.
Det var Avestas första seger, efter förlusten med 5–6 mot Orsa i första matchen.
Falu 2–Avesta – mål för mål
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Avesta BK vunnit.
Söndag 25 januari möter Falu 2 Ore borta 12.00 och Avesta möter Ludvika/Smedjebacken borta 14.00.
