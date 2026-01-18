Prenumerera

Avesta vann mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår

  • Avesta-seger med 5–3 mot Falu 2

  • Andra raka förlusten för Falu 2

  • Falu 2 nu sjätte, Avesta på fjärde plats

Avesta vann mötet med Falu 2 på bortaplan med 5–3 på söndagen i U18 division 1 västra B vår.

Det var Avestas första seger, efter förlusten med 5–6 mot Orsa i första matchen.

Falu 2–Avesta – mål för mål

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Avesta BK vunnit.

Söndag 25 januari möter Falu 2 Ore borta 12.00 och Avesta möter Ludvika/Smedjebacken borta 14.00.

