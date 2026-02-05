Artturi Lehkonen i målform när Colorado vann mot San Jose

Seger för Colorado med 4–2 mot San Jose

Artturi Lehkonen gjorde två mål för Colorado

Josh Manson avgjorde för Colorado

Hemmalaget Colorado tog hem de två poängen efter seger mot San Jose i NHL. 4–2 (0–0, 2–0, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

I och med detta har San Jose fyra förluster i rad.

Artturi Lehkonen gjorde två mål för Colorado

Första perioden blev mållös.

Artturi Lehkonen gjorde 1–0 till Colorado 1.05 in i andra perioden assisterad av Valerij Nitjusjkin och Cale Makar. Efter 15.47 i andra perioden nätade Artturi Lehkonen återigen på pass av Nathan MacKinnon och Valerij Nitjusjkin och gjorde 2–0.

Redan efter 43 sekunder i tredje perioden reducerade San Jose till 2–1 genom Timothy Liljegren efter förarbete från Alexander Wennberg och John Klingberg. Laget kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.34 i tredje perioden genom Philipp Kurashev på passning från Mario Ferraro. 12.44 in i tredje perioden nätade Colorados Josh Manson framspelad av Valerij Nitjusjkin och Nathan MacKinnon och gav laget ledningen. Brock Nelson stod för målet när Colorado punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.17 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Colorados Valerij Nitjusjkin hade tre assists.

Colorado har två segrar och tre förluster och 14–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan San Jose har en vinst och fyra förluster och 15–19 i målskillnad.

Det här betyder att Colorado är i fortsatt etta i Central division, med 83 poäng efter 55 matcher och San Jose på sjätte plats med 58 poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Colorado tar sig an Utah Mammoth i nästa match borta torsdag 26 februari 03.00. San Jose möter Calgary hemma fredag 27 februari 04.00.

Colorado–San Jose 4–2 (0–0, 2–0, 2–2)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 1–0 (21.05) Artturi Lehkonen (Valerij Nitjusjkin, Cale Makar), 2–0 (35.47) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Valerij Nitjusjkin).

Tredje perioden: 2–1 (40.43) Timothy Liljegren (Alexander Wennberg, John Klingberg), 2–2 (43.34) Philipp Kurashev (Mario Ferraro), 3–2 (52.44) Josh Manson (Valerij Nitjusjkin, Nathan MacKinnon), 4–2 (58.43) Brock Nelson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-0-3

San Jose: 1-1-3

Nästa match:

Colorado: Utah Mammoth, borta, 26 februari 03.00

San Jose: Calgary Flames, hemma, 27 februari 04.00