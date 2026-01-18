Apelqvist och Lundberg blev matchvinnare borta mot Ö-vik Hockey U18

Sunderby SK U18 vann med 2–1 mot Ö-vik Hockey U18

Gustav Apelqvist matchvinnare för Sunderby SK U18

Ö-vik Hockey U18 nu andra, Sunderby SK U18 på första plats

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Sunderby SK U18, som vann matchen borta mot Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr på söndagen. 1–2 (0–0, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Ö-vik Hockey U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

6.49 in i andra perioden gjorde Sunderby SK U18 1–0 genom Viktor Lundberg på passning från Joel Eriksson.

15.30 in i tredje perioden slog Gustav Apelqvist till på pass av Emil Hezekielsson och Joel Eriksson och ökade ledningen. 16.23 in i perioden fick Jonas Hedlund utdelning framspelad av Liam Johansson och Alex Lindahl och reducerade. Men mer än så orkade Ö-vik Hockey U18 inte med.

Det här betyder att Ö-vik Hockey U18 nu ligger på andra plats i tabellen och Sunderby SK U18 är på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Ö-vik Hockey U18 och Sunderby SK U18 den här säsongen. Sunderby SK har tagit två segrar före den här matchen. Örnsköldsvik HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Ö-vik Hockey U18 Sundsvall Hockey U18 hemma i Skyttishallen, onsdag 28 januari 19.30. Sunderby SK U18 spelar hemma mot Clemensnäs U18 fredag 23 januari 19.30.

Ö-vik Hockey U18–Sunderby SK U18 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skyttishallen

Andra perioden: 0–1 (26.49) Viktor Lundberg (Joel Eriksson).

Tredje perioden: 0–2 (55.30) Gustav Apelqvist (Emil Hezekielsson, Joel Eriksson), 1–2 (56.23) Jonas Hedlund (Liam Johansson, Alex Lindahl).

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 28 januari 19.30

Sunderby SK U18: Clemensnäs HC, hemma, 23 januari 19.30