Äntligen seger för Värmdö HC 2 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Värmdö HC 2 segrade – 5–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Sverre Eklinder tremålsskytt för Värmdö HC 2

Femte raka förlusten för Hässelby Kälvesta HC U18

Det blev fyra förluster i rad för Värmdö HC 2 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Men hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Ekhallen slutade 5–1 (1–0, 3–1, 1–0).

Värmdö HC 2:s Sverre Eklinder tremålsskytt

Värmdö HC 2 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 23 sekunder slog Love Tvelin till framspelad av Niilo Virkkunen och Sverre Eklinder.

Värmdö HC 2 gjorde 2–0 genom Sverre Eklinder efter 6.36 i andra perioden.

Hässelby Kälvesta HC U18 reducerade dock till 2–1 genom Cristian Matei efter 13.45 av perioden.

Värmdö HC 2 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Sverre Eklinder och Love Tvelin.

Sverre Eklinder stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–1-mål med 1.49 kvar att spela.

Värmdö HC 2:s Sverre Eklinder stod för tre mål och ett assist och Love Tvelin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Värmdö HC 2 har en seger och fyra förluster och 12–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 11–41 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Värmdö HC 2 på sjunde plats och Hässelby Kälvesta HC U18 sist, på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Reliable Arena.

Värmdö HC 2 tar sig an Trångsunds IF U18 i nästa match borta söndag 25 januari 16.30. Hässelby Kälvesta HC U18 möter samma dag 18.30 Saltsjöbadens IF U18 borta.

Värmdö HC 2–Hässelby Kälvesta HC U18 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (0.23) Love Tvelin (Niilo Virkkunen, Sverre Eklinder).

Andra perioden: 2–0 (26.36) Sverre Eklinder (Love Tvelin), 2–1 (33.45) Cristian Matei (Teodor Larsson, Jonathan Löfgren), 3–1 (37.20) Sverre Eklinder, 4–1 (39.44) Love Tvelin (Viggo Wahlström).

Tredje perioden: 5–1 (58.11) Sverre Eklinder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 1-0-4

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Värmdö HC 2: Trångsunds IF, borta, 25 januari 16.30

Hässelby Kälvesta HC U18: Saltsjöbadens IF, borta, 25 januari 18.30