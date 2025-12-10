Äntligen seger för Tampa Bay mot Montreal

Tampa Bay-seger med 6–1 mot Montreal

Tampa Bays Darren Raddysh tvåmålsskytt

Pontus Holmberg avgjorde för Tampa Bay

Det blev fyra förluster i rad för Tampa Bay i NHL. Men borta mot Montreal kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Bell Centre slutade 1–6 (0–3, 1–1, 0–2).

Darren Raddysh gjorde två mål för Tampa Bay

Tampa Bay stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter tre minuter i andra perioden nätade Charle-Edouard D’Astous på pass av Nikita Kutjerov och gjorde 0–4.

Montreals Oliver Kapanen gjorde 1–4 efter 19.46 framspelad av Nick Suzuki och Ivan Demidov.

1.27 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Darren Raddysh på pass av Anthony Cirelli och ökade ledningen.

Efter nio minuter slog Darren Raddysh till på nytt framspelad av Brayden Point och ökade ledningen för Tampa Bay.

Montreal har två vinster och tre förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tampa Bay har en vinst och fyra förluster och 10–11 i målskillnad.

På fredag 12 december 01.00 spelar Montreal borta mot Pittsburgh och Tampa Bay borta mot New Jersey.

Montreal–Tampa Bay 1–6 (0–3, 1–1, 0–2)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (2.24) Brayden Point (Jake Guentzel, Oliver Bjorkstrand), 0–3 (17.13) Nikita Kutjerov (Max Crozier).

Andra perioden: (Nikita Kutjerov), 1–4 (39.46) Oliver Kapanen (Nick Suzuki, Ivan Demidov).

Tredje perioden: 1–5 (41.27) Darren Raddysh (Anthony Cirelli), (Brayden Point).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-0-3

Tampa Bay: 1-0-4

Nästa match:

Montreal: Pittsburgh Penguins, borta, 12 december 01.00

Tampa Bay: New Jersey Devils, borta, 12 december 01.00