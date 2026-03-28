Äntligen seger för San Jose mot Columbus

San Jose segrade – 3–2 mot Columbus

Igor Chernyshov med två mål för San Jose

Columbus andra raka förlust

Det blev sex förluster i rad för San Jose i NHL. Men borta mot Columbus kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Nationwide Arena slutade 2–3 (1–1, 1–0, 0–2).

Igor Chernyshov stod för San Joses avgörande mål 18.35 in i tredje perioden.

San Joses Igor Chernyshov tvåmålsskytt

Denton Mateychuk gjorde 1–0 till Columbus efter bara 31 sekunder assisterad av Adam Fantilli och Kirill Martjenko. San Jose kvitterade när Igor Chernyshov hittade rätt på pass av Will Smith efter 17.17.

Efter 12.09 i andra perioden nätade Cole Sillinger på pass av Ivan Provorov och gav Columbus ledningen.

San Jose kvitterade till 2–2 redan efter efter 57 sekunder i tredje perioden genom Macklin Celebrini framspelad av Dmitrij Orlov och Alexander Wennberg. Laget avgjorde matchen med 1.25 kvar att spela återigen genom Igor Chernyshov efter förarbete från Will Smith och Macklin Celebrini. Därmed hade San Jose vänt matchen.

När lagen möttes senast vann San Jose med 5–2.

Söndag 29 mars 23.00 spelar Columbus hemma mot Boston. San Jose möter St Louis hemma i SAP Center at San Jose tisdag 31 mars 04.00.

Columbus–San Jose 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (0.31) Denton Mateychuk (Adam Fantilli, Kirill Martjenko), 1–1 (17.17) Igor Chernyshov (Will Smith).

Andra perioden: 2–1 (32.09) Cole Sillinger (Ivan Provorov).

Tredje perioden: 2–2 (40.57) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov, Alexander Wennberg), 2–3 (58.35) Igor Chernyshov (Will Smith, Macklin Celebrini).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

San Jose: 1-1-3

Nästa match:

Columbus: Boston Bruins, hemma, 29 mars 23.00

San Jose: St Louis Blues, hemma, 31 mars 04.00