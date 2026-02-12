Efter förlustraden: Seger igen för Nyköpings SK 2 U18 – 5–4 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Nyköpings SK 2 U18-seger med 5–4 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Jonathan Nälser avgjorde för Nyköpings SK 2 U18

Tionde förlusten i följd för Hässelby Kälvesta HC U18

Inför matchen hade laget sex förluster i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Borta mot Hässelby Kälvesta HC U18 bröts den tuffa sviten för Nyköpings SK 2 U18. Det blev 4–5 (2–1, 0–3, 2–1) i matchen på torsdagen.

– Det är en svängig match i både resultat och prestation, vi går ifrån med tre mål men slutar sen spela så det blir en tight match hela vägen in i det sista. Vi lyckas till slut reda ut det och tar tre poäng. Men vi kan och måste höja oss betydligt mer i vår prestation, tyckte Nyköpings SK 2 U18:s tränare Adam By.

I och med detta har Hässelby Kälvesta HC U18 tio förluster i rad.

Hässelby Kälvesta HC U18–Nyköpings SK 2 U18 – mål för mål

Hässelby Kälvesta HC U18 tog ledningen i början av första perioden genom Dante Brienesse.

Nyköpings SK 2 U18 kvitterade till 1–1 genom Eddie Jupiter tidigt i matchen.

Efter 6.16 gjorde Hässelby Kälvesta HC U18 2–1 genom Jonathan Löfgren.

Nyköpings SK 2 U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden inom bara 5.40.

Efter 6.16 i tredje perioden ökade Nyköpings SK 2 U18 på till 2–5 genom Jonathan Nälser.

Sebastian Nyberg och Teodor Larsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte Hässelby Kälvesta HC U18.

Nyköpings SK 2 U18:s Viggo Rangensjö stod för tre poäng, varav ett mål.

Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 10–50 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköpings SK 2 U18 har en vinst och fyra förluster och 13–28 i målskillnad.

Nyköpings SK 2 U18:s nya tabellposition är sjunde plats medan Hässelby Kälvesta HC U18 är på nionde och sista plats. Nyköpings SK 2 U18 var tvåa i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköping 2 med 11–2.

Hässelby Kälvesta HC U18 tar sig an SK Iron Hockey i nästa match borta söndag 15 februari 16.00. Nyköpings SK 2 U18 möter Wings Arlanda borta torsdag 19 februari 19.45.

Hässelby Kälvesta HC U18–Nyköpings SK 2 U18 4–5 (2–1, 0–3, 2–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 1–0 (1.18) Dante Brienesse (Lex Jäderberg, Sebastien Brienesse), 1–1 (2.37) Eddie Jupiter (Viggo Rangensjö), 2–1 (6.16) Jonathan Löfgren (Viktor Borelius).

Andra perioden: 2–2 (26.46) Love Kihlberg (Gustav Nilsson), 2–3 (27.30) Tergel Uuganbayar, 2–4 (32.26) Viggo Rangensjö (Neo Vallin).

Tredje perioden: 2–5 (46.16) Jonathan Nälser (Neo Vallin, Viggo Rangensjö), 3–5 (47.38) Sebastian Nyberg (Cristian Matei), 4–5 (51.23) Teodor Larsson (Cristian Matei).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nyköpings SK 2 U18: 1-1-3

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: SK Iron Hockey, borta, 15 februari 16.00

Nyköpings SK 2 U18: Wings HC Arlanda, borta, 19 februari 19.45