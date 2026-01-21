Äntligen seger för Järna mot Haninge Anchors HC U18

Seger för Järna med 3–2 mot Haninge Anchors HC U18

Maliik Hellqvist Ekendahl matchvinnare för Järna

Haninge Anchors HC U18:s femte raka förlust

Det blev fyra förluster i rad för Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie. Men borta mot Haninge Anchors HC U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Torvalla Ishall slutade 2–3 (0–2, 1–0, 1–1).

– Äntligen, som Gert Fylking sade en gång vid utdelandet av Nobelpriset. Vi jobbar som ett lag i 60 minuter och det ger utdelning. Disciplinerat över hela banan och väldigt få misstag idag gör att vi åker hem med tre pinnar i trunkarna. Alla slet som djur, men extra credd till Hugo ”Tarzan” Englund som vann tävlingen flest täckta skott överlägset. Nya tag på söndag, kommenterade Järnas lagledare Tom Carlsson.

Haninge Anchors HC U18–Järna – mål för mål

Gästande Järna började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.22 slog Isac Ljungcrantz till. Laget gjorde 0–2 efter 14.39 genom Marcus Söderman med assist av Hugo Englund.

Efter 11.42 i andra perioden nätade Andór Fager framspelad av Noel Wixtröm och reducerade åt Haninge Anchors HC U18.

5.09 in i tredje perioden fick Maliik Hellqvist Ekendahl utdelning och ökade ledningen. 10.20 in i perioden satte Alexander Listam pucken på pass av Simon Alex Lilge och Sixten Lenberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Haninge Anchors HC U18.

Haninge Anchors HC U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Järna har fyra poäng.

Den 26 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Järna Ishall.

Haninge Anchors HC U18 tar sig an Vallentuna i nästa match hemma söndag 25 januari 14.00. Järna möter samma dag 15.20 Eskilstuna Linden Hockey hemma.

Haninge Anchors HC U18–Järna 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (3.22) Isac Ljungcrantz, 0–2 (14.39) Marcus Söderman (Hugo Englund).

Andra perioden: 1–2 (31.42) Andór Fager (Noel Wixtröm).

Tredje perioden: 1–3 (45.09) Maliik Hellqvist Ekendahl, 2–3 (50.20) Alexander Listam (Simon Alex Lilge, Sixten Lenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 0-0-5

Järna: 1-1-3

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Vallentuna Hockey, hemma, 25 januari 14.00

Järna: Eskilstuna Linden Hockey, hemma, 25 januari 15.20