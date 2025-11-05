Äntligen seger för Enköping mot Norrtälje

Enköping vann med 3–1 mot Norrtälje

Leon Okonkwo Prada matchvinnare för Enköping

Tredje förlusten i följd för Norrtälje

Det blev sex förluster i rad för Enköping i hockeyettan norra. Men hemma mot Norrtälje kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Bahcohallen slutade 3–1 (1–0, 2–0, 0–1).

Falu IF nästa för Enköping

Romeo Ekfeldt gav Enköping ledningen efter 17 minuters spel framspelad av Ludvig Siljesvärd. Även i andra perioden var Enköping starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Leon Okonkwo Prada och Edvin Wiklund. 15.35 in i tredje perioden nätade Norrtäljes Oliver Ödman-Hadzinikolic framspelad av Gabriel Melin och Gabriel Wiita-Adamsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Norrtälje.

Det här betyder att Enköping ligger kvar på 19:e plats i tabellen och Norrtälje på tolfte plats.

Söndag 9 november 16.00 möter Enköping Falu IF borta i Lugnets Ishall medan Norrtälje spelar hemma mot Lindlöven.

Enköping–Norrtälje 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (17.05) Romeo Ekfeldt (Ludvig Siljesvärd).

Andra perioden: 2–0 (30.46) Leon Okonkwo Prada (Felix Lövgren, Leo Krantz), 3–0 (35.56) Edvin Wiklund (Leon Okonkwo Prada).

Tredje perioden: 3–1 (55.35) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Melin, Gabriel Wiita-Adamsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-0-4

Norrtälje: 2-0-3

Nästa match:

Enköping: Falu IF, borta, 9 november

Norrtälje: Lindlövens IF, hemma, 9 november