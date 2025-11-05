Äntligen seger för Enköping mot Norrtälje
- Enköping vann med 3–1 mot Norrtälje
- Leon Okonkwo Prada matchvinnare för Enköping
- Tredje förlusten i följd för Norrtälje
Det blev sex förluster i rad för Enköping i hockeyettan norra. Men hemma mot Norrtälje kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Bahcohallen slutade 3–1 (1–0, 2–0, 0–1).
Falu IF nästa för Enköping
Romeo Ekfeldt gav Enköping ledningen efter 17 minuters spel framspelad av Ludvig Siljesvärd. Även i andra perioden var Enköping starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Leon Okonkwo Prada och Edvin Wiklund. 15.35 in i tredje perioden nätade Norrtäljes Oliver Ödman-Hadzinikolic framspelad av Gabriel Melin och Gabriel Wiita-Adamsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Norrtälje.
Det här betyder att Enköping ligger kvar på 19:e plats i tabellen och Norrtälje på tolfte plats.
Söndag 9 november 16.00 möter Enköping Falu IF borta i Lugnets Ishall medan Norrtälje spelar hemma mot Lindlöven.
Enköping–Norrtälje 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)
Hockeyettan norra, Bahcohallen
Första perioden: 1–0 (17.05) Romeo Ekfeldt (Ludvig Siljesvärd).
Andra perioden: 2–0 (30.46) Leon Okonkwo Prada (Felix Lövgren, Leo Krantz), 3–0 (35.56) Edvin Wiklund (Leon Okonkwo Prada).
Tredje perioden: 3–1 (55.35) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Gabriel Melin, Gabriel Wiita-Adamsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Enköping: 1-0-4
Norrtälje: 2-0-3
Nästa match:
Enköping: Falu IF, borta, 9 november
Norrtälje: Lindlövens IF, hemma, 9 november
