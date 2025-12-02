Äntligen kom första segern för Huddinge IK

Huddinge IK vann med 4–2 mot Almtuna

Emil Forslund avgjorde för Huddinge IK

Andra förlusten i följd för Almtuna

Huddinge IK har haft det tufft i U18 regional öst topp 6 herr men borta mot Almtuna kom första segern efter sju spelade matcher. Huddinge IK vann med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0).

SSK U18 nästa för Huddinge IK

Almtuna tog ledningen efter nio minuter genom Filip Hjorth efter förarbete från Fabian Hägerström och Carl Holmer.

Efter 19.44 kvitterade Huddinge IK när Hugo Kvistlund slog till med assist av Oscar Gisslander och Theodor Norström.

Huddinge IK gjorde också 1–2 efter 5.33 i andra perioden när Hugo Kvistlund fick träff på nytt på pass av Oscar Gisslander.

Almtunas Filip Hjorth gjorde 2–2 efter 8.17 framspelad av Issy Norstedt och Anton Persson. Målet var Filip Hjorths femte i U18 regional öst topp 6 herr.

6.35 in i tredje perioden slog Emil Forslund till och gav laget ledningen.

Efter 15.09 slog Emil Forslund till återigen framspelad av Salim Ismailov och ökade ledningen för Huddinge IK. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Almtuna har tre vinster och två förluster och 18–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge IK har en vinst och fyra förluster och 12–17 i målskillnad.

Almtuna ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Huddinge IK ligger på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.

Torsdag 4 december spelar Almtuna hemma mot Djurgården 19.00 och Huddinge IK mot SSK U18 hemma 19.30 i Björkängshallen.

Almtuna–Huddinge IK 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

U18 regional öst topp 6 herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (9.33) Filip Hjorth (Fabian Hägerström, Carl Holmer), 1–1 (19.44) Hugo Kvistlund (Oscar Gisslander, Theodor Norström).

Andra perioden: 1–2 (25.33) Hugo Kvistlund (Oscar Gisslander), 2–2 (28.17) Filip Hjorth (Issy Norstedt, Anton Persson).

Tredje perioden: 2–3 (46.35) Emil Forslund, 2–4 (55.09) Emil Forslund (Salim Ismailov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Huddinge IK: 1-1-3

Nästa match:

Almtuna: Djurgårdens IF, hemma, 4 december

Huddinge IK: Södertälje SK, hemma, 4 december