Äntligen första vinsten för Enköping

Enköping vann med 4–3 efter förlängning

Tor Nordgren med två mål för Enköping

Tredje förlusten i följd för Viggbyholm

Enköping har haft det tufft i U18 regional öst fortsättning vår men hemma mot Viggbyholm kom till slut första segern efter sju spelade matcher. Enköping vann med 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson kommenterade matchen:

– Grymt besviken på hur vi ser ut från att ESK gör 1–3 och resterande matchen. Hatten att till ESK som visar oss hur man vinner matcher.

Tor Nordgren stod för Enköpings avgörande mål 4.19 in i förlängningen.

Tor Nordgren tvåmålsskytt för Enköping

David Vargö gjorde 1–0 till Viggbyholm efter 13 minuters spel efter pass från Hugo Lorsell och Milo Kvarnefält.

Viggbyholm gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Gustaf Junefelt och Markus Skowronski.

Enköping reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Nils Pettersson och Tor Nordgren i andra perioden.

11.40 in i tredje perioden satte Svante Lilja pucken framspelad av Erik Nederberg och Gabriel Shafadi och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Enköping 4.19 in i förlängningen blev Tor Nordgren med det avgörande förlängningsmålet.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Viggbyholms IK vunnit.

Nästa motstånd för Enköping är Sollentuna. Lagen möts torsdag 29 januari 19.20. Viggbyholm tar sig an Tyresö Hanviken Hockey hemma tisdag 27 januari 19.40.

Enköping–Viggbyholm 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (13.56) David Vargö (Hugo Lorsell, Milo Kvarnefält).

Andra perioden: 0–2 (23.12) Gustaf Junefelt (David Vargö, Anton Roos Olsen), 0–3 (27.17) Markus Skowronski (Arvis Kulbergs), 1–3 (34.32) Nils Pettersson (Svante Lilja, Fabian Kåkemyhr), 2–3 (35.57) Tor Nordgren (Jacob Menge).

Tredje perioden: 3–3 (51.40) Svante Lilja (Erik Nederberg, Gabriel Shafadi).

Förlängning: 4–3 (64.19) Tor Nordgren (Gabriel Shafadi, Jacob Menge).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-0-4

Viggbyholm: 1-1-3

Nästa match:

Enköping: Sollentuna HC, borta, 29 januari 19.20

Viggbyholm: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 27 januari 19.40