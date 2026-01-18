Ånge utklassade Brooklyn – vann med 11–1

Seger för Ånge med 11–1 mot Brooklyn

Kristers Korbans tremålsskytt för Ånge

Femte raka nederlaget för Brooklyn

Ånge övertygade när laget vann på hemmaplan mot Brooklyn i U20 region norr fortsättning herr med hela 11–1 (2–0, 5–0, 4–1).

Kristers Korbans med tre mål för Ånge

Charlie Owén-Hooker gjorde 1–0 till Ånge efter 6.45 på passning från Ricards Skragis. Laget ökade ledningen till 2–0 när Kristers Korbans hittade rätt med assist av Jaroslavs Cirkins och Samuel Tisovcik efter 10.30.

Även i andra perioden var Ånge starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom två mål av Tomas Holan, ett mål av Rolands Ramutis, ett mål av Charlie Owén-Hooker och ett mål av Albin Käck.

Ånge tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.54 genom Rolands Ramutis och gick upp till 9–0 innan Brooklyn svarade.

Segern skrevs till slut till 11–1 för Ånge.

Rolands Ramutis gjorde två mål för Ånge och två målgivande passningar, Jaroslavs Cirkins hade fyra assists, Kristers Korbans gjorde tre mål, Tomas Holan stod för två mål och ett assist och Ricards Skragis hade tre assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari i Lulebohallen.

I nästa match möter Ånge Kovland hemma på onsdag 21 januari 19.30. Brooklyn möter Kiruna fredag 23 januari 19.00 hemma.

Ånge–Brooklyn 11–1 (2–0, 5–0, 4–1)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (6.45) Charlie Owén-Hooker (Ricards Skragis), 2–0 (10.30) Kristers Korbans (Jaroslavs Cirkins, Samuel Tisovcik).

Andra perioden: 3–0 (21.11) Charlie Owén-Hooker (Lucas Elfvén), 4–0 (24.03) Tomas Holan (Rolands Ramutis, Samuel Tisovcik), 5–0 (30.03) Rolands Ramutis (Ricards Skragis, Jaroslavs Cirkins), 6–0 (36.38) Albin Käck (Gustav Bergsman), 7–0 (37.58) Tomas Holan (Patrik Illy, Vladislavs Kosinskis).

Tredje perioden: 8–0 (43.54) Rolands Ramutis (Vladislavs Kosinskis, Tomas Holan), 9–0 (44.31) Kristers Korbans (Rolands Ramutis, Jaroslavs Cirkins), 9–1 (47.57) Bobby Karp Wikström (Axel Häggström, Elias Hedström), 10–1 (53.33) Jesper Häreby, 11–1 (55.55) Kristers Korbans (Ricards Skragis, Jaroslavs Cirkins).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 3-2-0

Brooklyn: 0-0-5

Nästa match:

Ånge: Kovlands IshF, hemma, 21 januari 19.30

Brooklyn: Kiruna IF, hemma, 23 januari 19.00