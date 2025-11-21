Ånge U18 avgjorde i tredje perioden – vann mot Njurunda U18

Ånge U18-seger med 2–1 mot Njurunda U18

Jesper Häreby matchvinnare för Ånge U18

Ånge U18:s fjärde seger för säsongen

Ånge U18 vann matchen borta mot Njurunda U18 i U18 division 1 norra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Ånge U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–1, 1–0, 0–1).

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson tyckte så här om matchen:

– Inget skönspel från något av lagen och det blir en otroligt jämn match. Stark insats återigen av vår målvakt. Och vi vinner rättvist sätt till matchens utveckling.

Vännäs HC U18 nästa för Ånge U18

Olle Edler gjorde 1–0 till Ånge U18 efter 18.18 med assist av Walther Stoltz.

Redan efter 1.16 i andra perioden kvitterade Njurunda U18 genom Alfred Lindholm på pass av Lukas Zetterberg.

8.49 in i tredje perioden fick Jesper Häreby utdelning framspelad av Alexander Nordström och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här var Njurunda U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ånge U18:s fjärde uddamålsseger.

Resultatet innebär att Njurunda U18 ligger kvar på sjunde plats och Ånge U18 på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ånge IK med 6–5 efter straffar.

I nästa match möter Njurunda U18 Sollefteå U18 hemma på måndag 24 november 19.30. Ånge U18 möter Vännäs HC U18 lördag 29 november 16.00 borta.

Njurunda U18–Ånge U18 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (18.18) Olle Edler (Walther Stoltz).

Andra perioden: 1–1 (21.16) Alfred Lindholm (Lukas Zetterberg).

Tredje perioden: 1–2 (48.49) Jesper Häreby (Alexander Nordström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 1-0-4

Ånge U18: 2-1-2

Nästa match:

Njurunda U18: Sollefteå HK, hemma, 24 november

Ånge U18: Vännäs HC, borta, 29 november