Andersson och Sörensen klev fram borta mot Karlskrona

Borås segrade – 2–1 mot Karlskrona

Viggo Sörensen avgjorde för Borås

Andra raka segern för Borås

Borås vann en målmässigt borta mot Karlskrona i U18 regional syd vår på söndagen. 1–2 (1–0, 0–2, 0–0) slutade matchen.

Karlskrona–Borås – mål för mål

Alvin Palmqvist gav Karlskrona ledningen efter 5.14 med assist av Oliver Ulander och Elis Backendal.

Redan efter 1.53 i andra perioden kvitterade Borås genom Algot Andersson framspelad av Algot Bonander och Elvin Gustafsson. Borås gjorde också 1–2 efter 13.50 i andra perioden när Viggo Sörensen fick träff framspelad av Elvin Gustafsson och Algot Bonander. Sörensen fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll Borås i sin 2–1-ledning och vann.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Borås är på fjärde plats.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Borås Ishall.

Torsdag 22 januari möter Karlskrona Helsingborg borta 19.15 och Borås möter Olofström hemma 19.30.

Karlskrona–Borås 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (5.14) Alvin Palmqvist (Oliver Ulander, Elis Backendal).

Andra perioden: 1–1 (21.53) Algot Andersson (Algot Bonander, Elvin Gustafsson), 1–2 (33.50) Viggo Sörensen (Elvin Gustafsson, Algot Bonander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-0-2

Borås: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: Helsingborg HC Ungdom, borta, 22 januari 19.15

Borås: Olofströms IK, hemma, 22 januari 19.30