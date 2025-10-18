Anders Lee matchhjälte när NY Islanders vann mot Ottawa

NY Islanders segrade – 5–4 mot Ottawa

Anders Lee avgjorde för NY Islanders

Andra raka segern för NY Islanders

NY Islanders tog till slut hem segern mot Ottawa i matchen borta i Canadian Tire Centre på lördagen. Anders Lee blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 18.57 in i tredje perioden. Matchen i NHL slutade 4–5 (1–0, 3–3, 0–2).

Ottawa–NY Islanders – mål för mål

David Perron gjorde 1–0 till Ottawa efter 17 minuters spel framspelad av Thomas Chabot och Arthur Kaliyev. Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Kyle Palmieri och Anders Lee gjorde att NY Islanders vände till underläget till ledning med 4–5.

Anders Lee gjorde ett mål för NY Islanders och två assist.

Ottawa har en vinst och fyra förluster och 15–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har två vinster och tre förluster och 16–19 i målskillnad.

För Ottawa gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan NY Islanders är på sjätte plats.

På onsdag 22 oktober 01.00 spelar Ottawa hemma mot Edmonton och NY Islanders hemma mot San Jose.

Ottawa–NY Islanders 4–5 (1–0, 3–3, 0–2)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (17.07) David Perron (Thomas Chabot, Arthur Kaliyev).

Andra perioden: 2–0 (25.25) Shane Pinto (Drake Batherson, Thomas Chabot), 2–1 (26.39) Emil Heineman (Jonathan Drouin, Scott Mayfield), (Ryan Pulock, Anders Lee), 3–2 (36.58) Tim Stützle (Nick Jensen, Drake Batherson), 3–3 (37.54) Maxim Sjabanov (Matthew Schaefer, Anders Lee), 4–3 (38.48) Dylan Cozens (Tim Stützle).

Tredje perioden: 4–4 (46.12) Kyle Palmieri (Mathew Barzal, Adam Pelech), 4–5 (58.57) Anders Lee (Jean-Gabriel Pageau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 1-0-4

NY Islanders: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Edmonton Oilers, hemma, 22 oktober

NY Islanders: San Jose Sharks, hemma, 22 oktober