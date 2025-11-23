Anaheim Ducks vann toppmötet hemma mot Vegas

Anaheim Ducks vann med 4–3 efter förlängning

Cutter Gauthier matchvinnare för Anaheim Ducks

Vancouver nästa motståndare för Anaheim Ducks

Två topplag möttes i NHL under söndagen när Anaheim Ducks tog emot tredjeplacerade Vegas. Anaheim Ducks vann matchen med 4–3 (2–3, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Anaheim Ducks stod Cutter Gauthier för 3.59 in i förlängningen.

Anaheim Ducks–Vegas – mål för mål

Vegas dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 13.54 i andra perioden slog Troy Terry till på pass av Leo Carlsson och Jackson Lacombe och kvitterade för Anaheim Ducks.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Anaheim Ducks 3.59 in i förlängningen blev Cutter Gauthier med det avgörande målet i förlängningen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Anaheim Ducks med 13–13 och Vegas med 16–11 i målskillnad. Det här var Anaheim Ducks sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vegas åttonde uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Anaheim Ducks med 4–3 efter förlängning .

I nästa match möter Anaheim Ducks Vancouver hemma på torsdag 27 november 04.00. Vegas möter Utah Mammoth tisdag 25 november 03.00 borta.

Anaheim Ducks–Vegas 4–3 (2–3, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (3.32) Shea Theodore (Jack Eichel), 0–2 (4.36) Braeden Bowman (Ivan Barbasjev, Zach Whitecloud), 1–2 (7.15) Jackson Lacombe (Beckett Sennecke, Cutter Gauthier), (Troy Terry, Jacob Trouba), (Jack Eichel).

Andra perioden: 3–3 (33.54) Troy Terry (Leo Carlsson, Jackson Lacombe).

Förlängning: 4–3 (63.59) Cutter Gauthier.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Vegas: 3-2-0

Nästa match:

Anaheim Ducks: Vancouver Canucks, hemma, 27 november

Vegas: Utah Mammoth, borta, 25 november