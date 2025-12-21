Anaheim Ducks vann med 4–3 hemma mot Columbus

Anaheim Ducks-seger med 4–3 mot Columbus

Pavel Mintyukov matchvinnare för Anaheim Ducks

Andra förlusten i följd för Columbus

Hemmalaget Anaheim Ducks tog en uddamålsseger i matchen mot Columbus i Honda Center. Laget vann matchen i NHL på söndagen med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1). Pavel Mintyukov blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 16.31 in i tredje perioden.

Anaheim Ducks–Columbus – mål för mål

Anaheim Ducks startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mikael Granlund och Jacob Trouba innan Columbus svarade och gjorde 2–1 genom Dmitri Voronkov.

Columbus kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.39 i andra perioden genom Mason Marchment efter förarbete av Damon Severson och Ivan Provorov.

Efter 13.36 i andra perioden nätade Mason Mctavish på pass av Ross Johnston och gav Anaheim Ducks ledningen.

12.44 in i tredje perioden nätade Columbus Zach Werenski framspelad av Denton Mateychuk och Kent Johnson och kvitterade.

16.31 in i perioden fick Pavel Mintyukov utdelning framspelad av Mikael Granlund och Radko Gudas och avgjorde matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Anaheim Ducks är Seattle. Columbus tar sig an Los Angeles borta. Båda matcherna spelas tisdag 23 december 04.00.

Anaheim Ducks–Columbus 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (2.14) Mikael Granlund (Olen Zellweger, Frank Vatrano), 2–0 (3.00) Jacob Trouba (Ryan Poehling, Ross Johnston), 2–1 (5.54) Dmitri Voronkov (Charlie Coyle, Zach Werenski).

Andra perioden: 2–2 (23.39) Mason Marchment (Damon Severson, Ivan Provorov), 3–2 (33.36) Mason Mctavish (Ross Johnston).

Tredje perioden: 3–3 (52.44) Zach Werenski (Denton Mateychuk, Kent Johnson), 4–3 (56.31) Pavel Mintyukov (Mikael Granlund, Radko Gudas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 2-1-2

Columbus: 1-0-4

Nästa match:

Anaheim Ducks: Seattle Kraken, hemma, 23 december 04.00

Columbus: Los Angeles Kings, borta, 23 december 04.00