Anaheim Ducks svit: åtta matcher i rad utan seger efter 2–5 mot Carolina

Det var ett tag sedan Anaheim Ducks senast vann en match i NHL. Det gick inte vägen borta mot Carolina heller. 5–2 (0–1, 3–1, 2–0) slutade matchen i Lenovo Center på fredagen, åttonde raka matchen utan seger Anaheim Ducks.

Ryan Poehling gjorde 1–0 till Anaheim Ducks efter 13.18 efter förarbete av Jackson Lacombe och Chris Kreider.

Carolina kvitterade till 1–1 genom Mark Jankowski i andra perioden.

Anaheim Ducks tog ledningen på nytt genom Mikael Granlund efter 12.04.

Jalen Chatfield och Logan Stankoven låg sen bakom vändningen till 3–2 för Carolina.

10.39 in i tredje perioden nätade Carolinas Jackson Blake framspelad av Alexander Nikisjin och Logan Stankoven och ökade ledningen. Efter 17.11 slog Taylor Hall till framspelad av Sean Walker och K’Andre Miller och ökade ledningen för Carolina.

Carolina har tre segrar och två förluster och 22–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har fem förluster och 13–26 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Carolina med 4–1.

I nästa match möter Carolina Seattle hemma och Anaheim Ducks möter Buffalo borta. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 01.00.

Carolina–Anaheim Ducks 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (13.18) Ryan Poehling (Jackson Lacombe, Chris Kreider).

Andra perioden: 1–1 (28.56) Mark Jankowski (Eric Robinson), 1–2 (32.04) Mikael Granlund (Mason Mctavish, Beckett Sennecke), 2–2 (34.05) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jalen Chatfield), 3–2 (36.08) Jalen Chatfield (Jordan Staal, Shayne Gostisbehere).

Tredje perioden: 4–2 (50.39) Jackson Blake (Alexander Nikisjin, Logan Stankoven), 5–2 (57.11) Taylor Hall (Sean Walker, K’Andre Miller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Anaheim Ducks: 0-1-4

Nästa match:

Carolina: Seattle Kraken, hemma, 11 januari 01.00

Anaheim Ducks: Buffalo Sabres, borta, 11 januari 01.00