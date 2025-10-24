Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Anaheim Ducks mot Boston

Anaheim Ducks segrade – 7–5 mot Boston

En jämn match mellan hemmalaget Boston och gästande Anaheim Ducks avgjordes först i tredje perioden, där Troy Terry gjorde 5–6 och Mikael Granlund två minuter senare gjorde 5–7. Anaheim Ducks vann matchen i NHL med 7–5 (1–1, 2–2, 4–2).

I och med detta har Boston sex förluster i rad.

Första perioden var jämn. Boston inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Casey Mittelstadt efter 2.10, men Anaheim Ducks kvitterade genom Drew Helleson efter 8.06. Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Anaheim Ducks övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.52 genom Mikael Granlund och gick upp till 3–5 innan Boston kom tillbaka och kvitterade.

Innan matchen var över hade Anaheim Ducks gjort 5–7.

Anaheim Ducks Mikael Granlund stod för fyra poäng, varav två mål och Nikita Nesterenko hade tre assists.

Boston har fem förluster och 16–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 18–16 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Honda Center den 20 november.

Lördag 25 oktober möter Boston Colorado hemma 21.00 och Anaheim Ducks möter Tampa Bay borta 23.00.

Boston–Anaheim Ducks 5–7 (1–1, 2–2, 2–4)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (2.10) Casey Mittelstadt (Pavel Zacha, Viktor Arvidsson), 1–1 (8.06) Drew Helleson (Nikita Nesterenko, Mikael Granlund).

Andra perioden: 2–1 (28.49) Morgan Geekie (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 2–2 (31.29) Cutter Gauthier, 2–3 (35.24) Jacob Trouba, 3–3 (37.10) Mason Lohrei.

Tredje perioden: 3–4 (42.52) Mikael Granlund, 3–5 (47.49) Sam Colangelo (Ryan Poehling, Jacob Trouba), 4–5 (54.32) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Elias Lindholm), 5–5 (54.57) Morgan Geekie (Nikita Zadorov, Elias Lindholm), 5–6 (55.27) Troy Terry (Nikita Nesterenko, Mikael Granlund), 5–7 (57.52) Mikael Granlund (Nikita Nesterenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 0-0-5

Anaheim Ducks: 3-1-1

