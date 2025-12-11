Åmåls SK J18 avgjorde i tredje perioden – vann mot Kristinehamns HT J18

Åmåls SK J18-seger med 3–1 mot Kristinehamns HT J18

Alvin Fredriksson med två mål för Åmåls SK J18

Åmåls SK J18:s andra seger

Åmåls SK J18 vann matchen hemma mot Kristinehamns HT J18 i U18 division 1 västra D herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Åmåls SK J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

– Det var skönt att äntligen ta tre poäng. Avgörandet kom sent i tredje perioden så det var jämnt hela vägen till slut, kommenterade Åmåls SK J18:s tränare Richard Pettersson.

Den första perioden slutade 0–0.

1.55 in i andra perioden gjorde Åmåls SK J18 1–0. Målskytt var Alvin Fredriksson assisterad av Pontus Nilsson och Adam Gustafsson.

Efter 18.16 i andra perioden nätade Max Lundin på pass av Nils Linné Ternemar och kvitterade för Kristinehamns HT J18.

6.33 in i tredje perioden fick Alvin Fredriksson utdelning återigen framspelad av Valter Nyström och Ville Johansson och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.52 kvar att spela genom Erik Olsson framspelad av Elias Nylén och Liam Kall. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Åmåls SK J18 har två segrar och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristinehamns HT J18 har en vinst och fyra förluster och 13–26 i målskillnad.

Åmåls SK J18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Kristinehamns HT J18 är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kristinehamns HT med 5–1.

Åmåls SK J18–Kristinehamns HT J18 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.55) Alvin Fredriksson (Pontus Nilsson, Adam Gustafsson), 1–1 (38.16) Max Lundin (Nils Linné Ternemar).

Tredje perioden: 2–1 (46.33) Alvin Fredriksson (Valter Nyström, Ville Johansson), 3–1 (58.08) Erik Olsson (Elias Nylén, Liam Kall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åmåls SK J18: 2-0-3

Kristinehamns HT J18: 1-0-4

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 17 december 19.00