Älta IF utklassade FOC Farsta IF på bortaplan

Seger för Älta IF med 10–1 mot FOC Farsta IF

Jacob Svahn matchvinnare för Älta IF

Andra raka segern för Älta IF

Älta IF dominerade stort när laget vann på bortaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 10–1 (2–0, 2–0, 6–1).

Resultatet innebär att FOC Farsta IF nu har sex förluster i rad.

Järfälla HC nästa för Älta IF

Älta IF tog ledningen efter 14 minuter genom Malte Olenius framspelad av Viggo Rostmark och Elliot Danielsen. Laget gjorde också 0–2 efter 15.57 när Jacob Svahn hittade rätt assisterad av Vilgot Erlandsson.

Efter 14.12 i andra perioden nätade Vilgot Erlandsson framspelad av Jacob Svahn och gjorde 0–3. Jacob Svahn gjorde dessutom 0–4 efter 17.51 på pass av Filip Karlsson och Vilgot Erlandsson.

Älta IF vann också tredje perioden 1–6 och matchen med hela 10–1.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson stod för sex poäng, varav tre mål, Jacob Svahn gjorde tre mål och två assist, Elliot Danielsen hade tre assists och Viggo Rostmark gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Älta IF ligger på fjärde plats i tabellen och FOC Farsta IF är på nionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Älta IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter FOC Farsta IF Spånga i Farsta Ishall 20.00. Älta IF tar sig an Järfälla HC borta 19.00.

FOC Farsta IF–Älta IF 1–10 (0–2, 0–2, 1–6)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (14.07) Malte Olenius (Viggo Rostmark, Elliot Danielsen), 0–2 (15.57) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson).

Andra perioden: 0–3 (34.12) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 0–4 (37.51) Jacob Svahn (Filip Karlsson, Vilgot Erlandsson).

Tredje perioden: 1–4 (43.18) Alvin Helgöstam (Oskar Palmqvist, Viggo Hallbeck), 1–5 (48.32) Vilgot Erlandsson (Viggo Rostmark), 1–6 (49.22) Vilgot Erlandsson (Liam Gripenberg, Jacob Svahn), 1–7 (49.28) Anton Wannqvist, 1–8 (50.54) Viggo Rostmark (Elliot Danielsen), 1–9 (56.50) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson, Filip Karlsson), 1–10 (57.03) Olof Skaar (Elliot Danielsen).

Nästa match:

FOC Farsta IF: Spånga IS IK 1, hemma, 25 januari 20.00

Älta IF: Järfälla HC, borta, 25 januari 19.00