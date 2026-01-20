Älta IF starkast i straffläggningen – vann hemma mot Spånga

Älta IF vann med 4–3 efter straffar

Älta IF:s Vilgot Erlandsson tvåmålsskytt

Emil Därth avgjorde för Älta IF

Det var jämnt hela vägen när Älta IF mötte Spånga hemma i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 1–0). Emil Därth blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det var första segern för Älta IF, efter 2–5-förlust mot Hammarby IF U18 i premiären.

Vilgot Erlandsson tvåmålsskytt för Älta IF

Vilgot Erlandsson gav Älta IF ledningen efter åtta minuters spel efter förarbete från Malte Olenius och Emil Därth. Efter 13.47 gjorde också Älta IF 2–0 när Vilgot Erlandsson på nytt hittade rätt efter pass från Emil Därth och Jacob Svahn.

Leo Elofsson reducerade för Spånga efter 3.24 in i andra perioden med assist av Axel Stockhaus och Lucas Sjökvist. Efter 4.56 i andra perioden slog Axel Stockhaus till på pass av Linuz Lindberg och Sixten Classon och kvitterade för Spånga.

12.41 in i tredje perioden satte Noah Lindberg pucken och gav laget ledningen. 13.57 in i perioden fick Alfred Friedman utdelning framspelad av Emil Därth och Jacob Svahn och kvitterade.

Älta IF vann straffläggningen efter att Emil Därth satt den avgörande straffen.

Älta IF:s Emil Därth stod för ett mål och tre assists.

Lagen möts igen 19 februari i Stricct Travel Arena.

Nästa motstånd för Älta IF är FOC Farsta IF. Lagen möts lördag 24 januari 17.30 i Farsta Ishall.

Älta IF–Spånga 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (8.01) Vilgot Erlandsson (Malte Olenius, Emil Därth), 2–0 (13.47) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Jacob Svahn).

Andra perioden: 2–1 (23.24) Leo Elofsson (Axel Stockhaus, Lucas Sjökvist), 2–2 (24.56) Axel Stockhaus (Linuz Lindberg, Sixten Classon).

Tredje perioden: 2–3 (52.41) Noah Lindberg, 3–3 (53.57) Alfred Friedman (Emil Därth, Jacob Svahn).

Straffar: 4–3 (65.00) Emil Därth.

Nästa match:

Älta IF: FOC Farsta IF, borta, 24 januari 17.30