Almtuna vinnare mot Vimmerby – kvitterade och avgjorde sent

Almtuna-seger med 3–2 efter förlängning

Matchen mellan hemmalaget Vimmerby och gästande Almtuna i hockeyallsvenskan var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Almtunas Melvin Wersäll. I förlängningen kunde Almtuna avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) genom Lucas Stockselius efter 4. 43 och fullborda vändningen.

Vimmerby–Almtuna – mål för mål

Vimmerby tog ledningen efter fem minuters spel, genom Isac Andersson. Almtuna kvitterade till 1–1 genom Mikkel Oby Olsen i andra perioden.

Vimmerby gjorde 2–1 genom Emil Ekholm efter 14.54. 17.28 in i tredje perioden slog Melvin Wersäll till och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Almtuna 4.43 in i förlängningen blev Lucas Stockselius, med det avgörande 3–2-målet.

Det här var Vimmerbys andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas andra uddamålsseger.

Vimmerby har haft en tuff start på serien och har bara två poäng efter tre spelade matcher. Almtuna har åtta poäng.

I nästa match möter Vimmerby Västerås borta på måndag 29 september 19.00. Almtuna möter Modo Hockey söndag 28 september 16.30 hemma.

Vimmerby–Almtuna 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (5.34) Isac Andersson.

Andra perioden: 1–1 (34.37) Mikkel Oby Olsen, 2–1 (34.54) Emil Ekholm.

Tredje perioden: 2–2 (57.28) Melvin Wersäll.

Förlängning: 2–3 (64.43) Lucas Stockselius.

Nästa match:

Vimmerby: Västerås IK, borta, 29 september

Almtuna: Modo Hockey, hemma, 28 september