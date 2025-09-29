Almtuna vann – Isac Sandin matchvinnare

Seger för Almtuna med 4–2 mot Tyresö Hanviken J20

Isac Sandin med två mål för Almtuna

Oliver Wiita matchvinnare för Almtuna

Almtuna besegrade Tyresö Hanviken J20 på hemmaplan i måndagens match i U20 region öst herr. 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) slutade matchen.

Almtuna tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Daniel Meyer framspelad av Isac Sandin och Elias Ydehed. Efter 9.14 i andra perioden slog Isac Sandin till, på pass av Daniel Meyer och Elias Ydehed och gjorde 2–0. Almtuna ökade ledningen till 3–0 genom Oliver Wiita efter 3.12 i tredje perioden.

Tyresö Hanviken J20 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Tim Rillver och Leonard Magnusson i tredje perioden.

Almtuna kunde dock avgöra till 4–2 med 32 sekunder kvar av matchen genom Isac Sandin.

Den 3 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Tyresö Ishall.

Lördag 4 oktober spelar Almtuna borta mot Enköping 15.40 och Tyresö Hanviken J20 mot Sollentuna borta 17.30.

Almtuna–Tyresö Hanviken J20 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

U20 region öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (4.19) Daniel Meyer (Isac Sandin, Elias Ydehed).

Andra perioden: 2–0 (29.14) Isac Sandin (Daniel Meyer, Elias Ydehed).

Tredje perioden: 3–0 (43.12) Oliver Wiita (Oliver Magnusson, Viktor Dahlberg), 3–1 (48.36) Tim Rillver (Arvid Blom, Lukas Grzymek), 3–2 (51.08) Leonard Magnusson (Gustaf Bredin, Albin Englund), 4–2 (59.28) Isac Sandin.

Nästa match:

Almtuna: Enköpings SK HK, borta, 4 oktober

Tyresö Hanviken J20: Sollentuna HC, borta, 4 oktober