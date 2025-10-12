Aljaksej Protas i målform när Washington vann mot NY Islanders

Washington-seger med 4–2 mot NY Islanders

Aljaksej Protas med två mål för Washington

Ryan Leonard matchvinnare för Washington

Washington vann på bortaplan mot NY Islanders i NHL. 2–4 (0–2, 1–2, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Det här var första segern för Washington, efter förlust med 1–3 mot Boston i premiären.

Washington tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Washington gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Ryan Leonard och Aljaksej Protas, vilket avgjorde matchen.

NY Islanders reducerade dock till 1–4 genom Anthony Duclair med 1.09 kvar att spela av perioden. NY Islanders reducerade igen efter 4.28 i tredje perioden genom Matthew Schaefer framspelad av Kyle Palmieri och Bo Horvat. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Washingtons Aljaksej Protas stod för tre poäng, varav två mål.

NY Islanders tar sig an Winnipeg i nästa match hemma måndag 13 oktober 19.00. Washington möter samma dag 01.00 NY Rangers borta.

NY Islanders–Washington 2–4 (0–2, 1–2, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (1.50) Martin Fehervary, 0–2 (13.52) Aljaksej Protas (Jakob Chychrun, Tom Wilson).

Andra perioden: 0–3 (29.50) Ryan Leonard (Jakob Chychrun, Aljaksej Protas), 0–4 (35.30) Aljaksej Protas, 1–4 (38.51) Anthony Duclair.

Tredje perioden: 2–4 (44.28) Matthew Schaefer (Kyle Palmieri, Bo Horvat).

Nästa match:

NY Islanders: Winnipeg Jets, hemma, 13 oktober

Washington: New York Rangers, borta, 13 oktober