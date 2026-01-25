Alexander Kitanovski i form när Kalmar vann mot Boro/Vetlanda J18

Kalmar vann med 4–2 mot Boro/Vetlanda J18

Alexander Kitanovski med två mål för Kalmar

Kalmar nu femte, Boro/Vetlanda J18 på sjätte plats

Hemmalaget Kalmar tog hem de tre poängen efter seger mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B vår. 4–2 (1–0, 2–0, 1–2) slutade söndagens match.

Alexander Kitanovski gjorde två mål för Kalmar

Kalmar tog ledningen efter fyra minuters spel genom Kalle Pitkänen.

Efter 17.15 i andra perioden nätade Theo Eriksson på pass av Gustav Dunegård och gjorde 2–0. Målet var Theo Erikssons femte i U18 division 1 syd B vår.

Alexander Kitanovski gjorde dessutom 3–0 efter 18.57 framspelad av Theo Eriksson.

Boro/Vetlanda J18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Alvin Lagerqvist och Hugo Sollin i tredje perioden.

Kalmar kunde dock avgöra till 4–2 med en sekund kvar av matchen genom Alexander Kitanovski.

Kalmar har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Boro/Vetlanda J18 har tre poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 29 januari spelar Kalmar borta mot Dalen 19.40 och Boro/Vetlanda J18 mot Gislaveds SK U18 hemma 19.00 i Hydro Arena.

Kalmar–Boro/Vetlanda J18 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (4.38) Kalle Pitkänen.

Andra perioden: 2–0 (37.15) Theo Eriksson (Gustav Dunegård), 3–0 (38.57) Alexander Kitanovski (Theo Eriksson).

Tredje perioden: 3–1 (40.25) Alvin Lagerqvist (Alvin Göth), 3–2 (46.16) Hugo Sollin (Alvin Göth), 4–2 (59.59) Alexander Kitanovski.

Nästa match:

Kalmar: HC Dalen, borta, 29 januari 19.40

Boro/Vetlanda J18: Gislaveds SK, hemma, 29 januari 19.00